L'ex assistente di volo che divenne la prima donna presidente della Japan Airlines

Scritto da Mariko Aoi

Giornalista d'affari

26 aprile 2024

Commenta la foto, Mitsuko Tottori ha iniziato la sua carriera come assistente di volo

Non solo la signora Tottori è stata la prima donna presidente di una compagnia aerea, ma ha anche iniziato la sua carriera come membro dell'equipaggio di cabina.

I titoli andavano da “Prima donna” e “Prima ex assistente di volo” a “Insolito” e “Consigliato!”

Un sito web l’ha addirittura descritta come una “molecola aliena” o “mutante”, in riferimento al suo lavoro presso Japan Air System (JAS), una compagnia aerea molto più piccola che JAL ha acquistato vent’anni fa.

“Non sapevo che esistesse un alieno mutante”, rideva la signora Tottori mentre mi parlava da Tokyo.

In breve, non faceva parte dell'élite imprenditoriale che la compagnia aerea solitamente assegna alle posizioni più alte.

Degli ultimi dieci uomini a ricoprire questa posizione, sette hanno studiato nella migliore università del paese. La signora Tottori si è laureata in un college femminile meno conosciuto.

Con la nomina di Tottori, JAL si unisce a meno dell'1% delle più grandi aziende giapponesi guidate da donne.

“Non penso a me stessa come alla prima donna o alla prima ex assistente di volo. Voglio comportarmi come un individuo, quindi non mi aspettavo di ricevere così tanta attenzione.”

“Ma mi rendo conto che il pubblico o i nostri dipendenti non mi vedono necessariamente in questo modo”, aggiunge.

La sua nomina è arrivata anche appena due settimane dopo che gli assistenti di volo JAL erano stati elogiati per aver evacuato con successo i passeggeri da un aereo che si era scontrato con un aereo della Guardia Costiera durante l'atterraggio. READ Il Dow Jones sale, ma Tesla e Moderna vendono lead growth; 5 stock vicino ai punti di acquisto

Per riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o prova un browser diverso Spiegazione video, Guarda: il momento in cui l'aereo si è trasformato in una palla di fuoco mentre atterrava sulla pista

Il volo 516 della Japan Airlines ha preso fuoco dopo essersi scontrato sulla pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo.

Cinque dei sei membri dell'equipaggio a bordo dell'aereo della Guardia Costiera sono morti e il capitano è rimasto ferito. Tuttavia, pochi minuti dopo la collisione, tutte le 379 persone a bordo dell'Airbus A350-900 riuscirono a fuggire in sicurezza.

All'improvviso la rigorosa formazione degli assistenti di volo delle compagnie aeree è al centro dell'attenzione.

In qualità di ex assistente di volo, la signora Tottori ha imparato in prima persona l'importanza della sicurezza aerea.

Quattro mesi dopo l'inizio del suo lavoro come assistente di volo nel 1985, la Japan Airlines fu coinvolta nel più mortale incidente aereo nella storia dell'aviazione, che uccise 520 persone sul monte Osutaka.

“A ogni dipendente JAL viene data l'opportunità di scalare il monte Osutaka e parlare con coloro che ricordano l'incidente”, afferma la signora Tottori.

“Esponiamo anche i rottami degli aerei nel nostro Safety Enhancement Center, quindi invece di limitarci a leggerli in un libro, guardiamo con i nostri occhi e sentiamo con la nostra pelle per conoscere l'incidente”, ha aggiunto.

Anche se la sua nomina alla carica più alta è stata una sorpresa, JAL è cambiata rapidamente dalla sua bancarotta nel 2010, in quello che è stato il più grande fallimento istituzionale mai registrato dal paese al di fuori del settore finanziario.

La compagnia aerea è stata in grado di continuare a volare grazie al significativo sostegno finanziario dello Stato e la compagnia ha subito un processo di ristrutturazione globale con un nuovo consiglio di amministrazione e gestione.

Il suo salvatore fu Kazuo Inamori, un monaco buddista in pensione di 77 anni. Senza la sua influenza trasformatrice, è improbabile che qualcuno come la signora Tottori diventi il ​​leader di JAL.

Gli ho parlato in un'intervista nel 2012. Non ha usato mezzi termini, dicendo che Japan Airlines è una compagnia arrogante che non si preoccupa dei suoi clienti.

Sotto la guida di Inamori, l'azienda ha promosso persone provenienti da operazioni in prima linea, come piloti e ingegneri, piuttosto che da posizioni burocratiche.

“Mi sentivo molto a disagio perché l'azienda non sembrava affatto un'azienda privata”, mi ha detto Inamori, morto nel 2022. “Molti ex funzionari governativi ricevevano paracadute d'oro in azienda.”

JAL ha fatto molta strada da allora e l'attenzione che ha ricevuto la sua prima presidente donna non è una sorpresa.

Il governo giapponese sta cercando da quasi un decennio di aumentare il numero di donne manager nel paese.

“Non è solo una questione di mentalità dei leader aziendali, è anche importante che le donne abbiano la sicurezza necessaria per diventare manager”, afferma la signora Tottori.