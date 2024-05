Spirit Airlines prevede ricavi deboli per il secondo trimestre a causa della lenta crescita della domanda interna

(Reuters) – Spirit Airlines Inc prevede per lunedì ricavi deboli per il secondo trimestre a causa del rallentamento del miglioramento della domanda interna e della messa a terra di dozzine di aerei, facendo crollare le azioni della compagnia di circa il 9% nelle prime fasi delle contrattazioni.

La compagnia aerea è tra quelle più colpite dai problemi con i motori Pratt & Whitney Geared Turbofan di RTX, che l’hanno costretta a mettere a terra più aerei e hanno comportato costi di manodopera più elevati e capacità ridotta.

Il vettore stima che manterrà in media 25 aerei a terra nel corso del 2024, mentre i concorrenti espanderanno la capacità nei mercati principali di Spirit Airlines come la Florida.

Spirit ha affermato lunedì che, sebbene l’ambiente locale stia migliorando, finora è migliorato a un ritmo più lento di quanto previsto dalla società.

Si prevede che i ricavi del secondo trimestre oscilleranno tra 1,32 e 1,34 miliardi di dollari, rispetto alle stime degli analisti di 1,46 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG.

La compagnia aerea sta subendo perdite finanziarie nonostante il forte contesto di domanda e le aspettative di una forte stagione estiva, costringendola ad adottare misure per controllare i costi.

Il mese scorso ha raggiunto un accordo con il produttore di aerei Airbus per posticipare tutte le consegne di aerei programmate dal secondo trimestre del 2025 e prevede di licenziare circa 260 piloti.

Spirit ha dichiarato lunedì che la compagnia aerea ritiene che, insieme al risarcimento per i suoi aerei a terra, il rinvio delle consegne degli aerei e i risparmi sui costi miglioreranno i suoi livelli di liquidità da 450 milioni di dollari a 550 milioni di dollari nel 2024.

“Spirit Advisors ha avviato discussioni con i titolari delle nostre Loyalty Notes e dei nostri Conversion Notes che scadono rispettivamente a settembre 2025 e maggio 2026, e prevede di raggiungere una risoluzione quest’estate”, ha affermato Scott Haralson, Chief Financial Officer.

Su base rettificata, la società ha perso 1,46 dollari per azione durante il trimestre terminato il 31 marzo, rispetto alle stime degli analisti di una perdita di 1,45 dollari.

I ricavi totali sono scesi del 6,2% a 1,27 miliardi di dollari.

(Segnalazione di Shivansh Tiwari a Bangalore; montaggio di Shaunak Dasgupta)