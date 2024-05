Google offre valori di permuta Pixel 8a per i telefoni più vecchi

Google ha appena lanciato Pixel 8a e offre il dispositivo gratuitamente con permute selezionate tramite il Google Store. Se stai effettuando l’aggiornamento da un precedente dispositivo Pixel della serie A, Google offre alcune buone offerte di permuta con Pixel 8a.

Le offerte di permuta sono diventate uno dei modi principali per aggiornare il tuo smartphone negli ultimi anni e Pixel 8a non è diverso. Google afferma che offrirà fino a $ 500 di sconto agli acquirenti del Pixel 8a, rendendo il dispositivo gratuito, con permute selezionate. I valori variano, ma i prezzi migliori si trovano sugli iPhone. L’iPhone 14 Pro Max ti costerà $ 499 indipendentemente dall’opzione di archiviazione.

Valori eccellenti Nel Google Store Visto con dispositivi di fascia alta, ma i precedenti dispositivi Pixel A-Series hanno avuto valori piuttosto solidi.

Il Pixel 7a ti riporterà $ 200, mentre il Pixel 6a ti riporterà $ 180. Poiché questi dispositivi spesso vengono venduti a meno di $ 250 sul mercato dell’usato, l’offerta di Google rappresenta un modo semplice e veloce per eseguire l’aggiornamento.

Il Pixel 4a, che non riceve più aggiornamenti, costa $ 160 in più, il che è un buon affare. Google offre $ 175 per OnePlus 9 Pro, il che è un ottimo affare inaspettatamente.

Di seguito abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte di permuta, tutte basate su dispositivi in ​​buone condizioni con l’opzione di archiviazione più bassa.

Scambiato Pixel 8a il 7/5 Google Pixel 7a $ 200 Google Pixel 6a $ 180 Google Pixel 5a $ 170 Google Pixel 4a $ 160 Google Pixel 3a $ 110 GooglePixel7 $ 170 GooglePixel6 $ 130 Google Pixel 5 $ 120 Apple iPhone 14 Pro Max $ 499 Apple iPhone 14 $ 320 Apple iPhone 13 $ 250 Apple iPhone 12 $ 200 Apple iPhone 11 $ 160 Apple iPhone SE (3a generazione) $ 150 Samsung Galaxy S23 $ 305 Samsung Galaxy S22 $ 245 Samsung Galaxy S21 $ 186 Samsung Galaxy A53 $ 35 OnePlus 9Pro $ 175 OnePlus 10 Pro $ 50

Abbastanza stranamente, Miglior acquisto Il Pixel 8a non ha ancora introdotto permute. Il rivenditore di solito offre offerte di permuta durante i preordini, ma nessuna è ancora disponibile. Presumibilmente, ciò avverrà più tardi. Ma, intanto, Best Buy offre Pixel 8a con una carta regalo da $ 100 e $ 100 di sconto Quando attivi con il tuo operatore. Questa è la migliore offerta disponibile in questo momento.

Allo stesso modo Amazon offre una carta regalo da $ 100 Con l’apparecchio, ma di nuovo senza permuta.

La spedizione di Google Pixel 8a inizierà il 14 maggio. Puoi leggere la nostra guida qui.

Altro su Pixel:

