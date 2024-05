Reddit registra una perdita di 575 milioni di dollari legata all’IPO ma anche una forte crescita

“Diciamo da tempo che tutti hanno una casa su Reddit, ma siamo diventati molto più bravi nell’aiutarli a trovarla”, ha detto in un’intervista. “Abbiamo raggiunto un punto di flessione in cui la nostra attività funziona”.

Reddit, che è diventata pubblica dopo più di 18 anni come società privata, si è trasformata in una sorta di banco di prova per le offerte pubbliche iniziali del settore tecnologico. La società ha debuttato con successo in un tiepido mercato IPO, con le sue azioni in rialzo del 48% nel primo giorno di negoziazione, dando agli investitori motivo di ottimismo. Le azioni Reddit continuano a essere scambiate al di sopra del prezzo IPO della società di 34 dollari.

Essenzialmente una bacheca in cui gli utenti si riuniscono in forum per cercare e discutere interessi comuni, Reddit ha trascorso anni cercando di diversificare il proprio core business della pubblicità digitale. Ha stretto accordi con Google e Cision, una società di servizi di pubbliche relazioni, ed è in trattative con altre società che vogliono concedere in licenza grandi quantità di dati conversazionali, come la creazione di tecnologie di intelligenza artificiale. Ha anche cercato di stimolare le attività di commercio elettronico.

Martedì, in una lettera agli azionisti, Huffman ha affermato che prevede di continuare a investire nella tecnologia dell’intelligenza artificiale per migliorare i consigli sui contenuti di Reddit in modo che le persone trascorrano più tempo sul sito. Prevede inoltre di investire nella tecnologia di ricerca, che può aiutare le persone a trovare informazioni dalle conversazioni sul sito.

Reddit prevede ricavi compresi tra 240 e 255 milioni di dollari nel trimestre in corso, superando le aspettative di Wall Street.