Hon Hai salta al ritmo più alto degli ultimi anni dopo le forti aspettative per l’intelligenza artificiale

(Bloomberg) — Azioni di Hon Hai Precision Industry Co. Il più grande balzo intraday in più di tre anni dopo che la società ha previsto una forte crescita per le vendite di dispositivi di intelligenza artificiale quest’anno.

La società taiwanese prevede che il suo business dei server AI cresca del 40% quest'anno e punta a una quota del 40% di quel mercato complessivo, ha detto giovedì il presidente Yong Liu in una conferenza sugli utili. La società, nota anche come Foxconn, ha registrato una forte crescita degli utili per il secondo trimestre consecutivo dopo che le vendite redditizie di hardware AI hanno contribuito a compensare la debolezza della domanda di iPhone e di elettronica di consumo.

Venerdì le azioni sono balzate fino al 9,5% a Taipei, estendendo il loro rialzo dall’inizio di quest’anno in un contesto di crescente ottimismo sull’opportunità di Foxconn di capitalizzare la domanda di intelligenza artificiale. Non era il più grande assemblatore di iPhone di Apple Inc. Il mondo è tra il gruppo iniziale di aziende stimolate dalla mania dell’intelligenza artificiale, ma gli investitori e gli analisti affermano che probabilmente guadagnerà una quota crescente. Questo mese, secondo quanto riferito, si è assicurata un importante ordine dal partner statunitense di lunga data Hewlett Packard Enterprise Co.

Morgan Stanley e Citigroup Inc. UBS Group AG ha aggiornato i suoi obiettivi di prezzo per Hon Hai dopo che la società ha registrato un aumento del 33% dell'utile netto a 53,2 miliardi di NT$ (1,7 miliardi di dollari) nel trimestre terminato a dicembre.

“La forza competitiva dell'azienda nel fornire una soluzione completa (incluso raffreddamento a liquido e interruttori) attraverso l'integrazione verticale dovrebbe posizionarla bene per ulteriori vittorie di progetti”, hanno scritto gli analisti di Citi Carrie Liu e Michael Hong dopo i risultati.

Per il periodo attuale, Hon Hai prevede che le vendite diminuiranno nuovamente, poiché provengono da una base comparativa elevata del periodo di ripresa post-pandemia all’inizio dello scorso anno. Le vendite di intelligenza artificiale l’hanno aiutata a migliorare i suoi profitti, battendo l’anno scorso per l’iPhone, il prodotto di punta che per primo ha portato Foxconn alla fama globale.

“L’azienda ha registrato un buon rimbalzo sequenziale nel quarto trimestre, guidato in parte dal lato focalizzato sull’intelligenza artificiale, ma se si fa un passo indietro e si guarda al 2023 nel suo insieme, è stato un anno relativamente debole”, ha affermato l’analista di Bloomberg Intelligence Robert Lea. disse. “L’azienda dovrebbe ora avere un anno molto migliore poiché i suoi clienti chiave iniziano a ricostruire l’inventario”.

JPMorgan ha affermato all'inizio di questa settimana che il rally di Foxconn potrebbe estendersi poiché il mercato scommette sempre più sulle prospettive dell'azienda nell'infrastruttura dei server AI a partire dalla seconda metà dell'anno. Gli analisti, tra cui Gokul Hariharan, stimano che le entrate e l'utile lordo dell'IA di Hon Hai saranno probabilmente compresi tra il 10 e il 12% nel 2025.

Tuttavia, poiché Apple rappresenta oltre la metà delle entrate di Hon Hai, le sfide rimangono. Questo mese, Counterpoint Research ha affermato che le vendite di iPhone in Cina sono diminuite sorprendentemente del 24% durante le prime sei settimane di quest'anno. Per stimolare la domanda, Apple ha lanciato rari sconti sul suo negozio online a gennaio, e i venditori online stanno ora tagliando i prezzi fino a 180 dollari.

–Con l'assistenza di Abhishek Vishnoi.

(Aggiornamenti con reazione degli analisti e grafico)

