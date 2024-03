Jeff Bezos dona 50 milioni di dollari ciascuno a Eva Longoria e all'ammiraglio Bill McRaven

Fondatore di Amazon Jeff Bezos La sua fidanzata, Lauren Sanchez, donerà 100 milioni di dollari come parte del premio annuale di Bezos alle persone che danno un contributo significativo alla società.

I destinatari dei 50 milioni di dollari quest’anno sono attori e uomini d’affari Eva Longoriae Bill McRaven, ammiraglio della Marina in pensione ed ex cancelliere del sistema dell'Università del Texas.

Il Premio Bezos per il coraggio e la civiltà premia le persone che cercano di trovare soluzioni a problemi complessi, cercano di essere uniti e abbracciano la civiltà.

I primi destinatari del premio sono stati Van Jones, avvocato e commentatore della CNN, e lo chef José Andrés, che hanno guadagnato ciascuno 100 milioni di dollari nel 2021. L'artista e filantropa Dolly Parton è stata la vincitrice del 2022. Non era previsto alcun premio per il 2023. .

McRaven ha dichiarato in una dichiarazione che intende utilizzare la donazione per concentrarsi su tre aree: l'istruzione per i figli dei veterani deceduti, soprattutto nella comunità delle operazioni speciali; salute mentale e prestazioni cerebrali dei veterani; E aiuta a sviluppare i futuri leader militari attraverso l’istruzione.

Longoria, che ha recitato nel dramma della ABC Casalinghe disperate Come moglie trofeo di Gabrielle Solis, si è concentrata sull'istruzione e sull'imprenditorialità nelle comunità latine. La Fondazione Eva Longoria mira a mettere in contatto i latinoamericani e i latinoamericani delle aree a basso reddito con mentori alla pari, e Longoria dispone di un fondo per avviare piccole imprese di proprietà di latinoamericani.

“Certo, sono personalmente onorato ed emozionato, ma sono ancora più entusiasta dell'impatto che penso che potremo avere su questo Paese investendo nella forza della comunità latina”, ha detto Longoria alla CNN. “I latinoamericani negli Stati Uniti sono un gruppo in rapida crescita con un potenziale straordinario, ma mancano in modo sproporzionato le opportunità infrastrutturali di cui abbiamo bisogno e sono entusiasta di investire in questa opportunità”.

