La moglie di re Carlo, la regina Camilla, si prende una pausa dai suoi doveri reali – NBC New York

La regina Camilla Prenditi un po 'di tempo libero.

Dopo aver preso il posto di re Carlo III a causa della diagnosi di cancro, la regina non ha avuto impegni reali programmati per più di una settimana, secondo un programma da lei visto. volte.

La regina 76enne riprenderà le sue apparizioni pubbliche presso l'Abbazia di Westminster l'11 marzo per celebrare il Commonwealth Day, che viene celebrato da 56 stati membri in Africa, Asia, Americhe ed Europa il secondo lunedì di marzo di ogni anno. Secondo il punto vendita, Camila dovrebbe rappresentare la corona alla cerimonia annuale.

Nel frattempo, on-line Note reali Si noti che i fratelli di Charles La principessa Anna E Il principe Edoardo Rappresenterà la famiglia britannica nella maggior parte dei prossimi eventi della prossima settimana, comprese le visite al Right Stuff Amateur Boxing Club, al Freewheelers Theatre, alla Rising Brook Community Church, alla Savoy Chapel, al National Horse Forum e altre uscite.

Il re è scomparso dagli occhi del pubblico da qualche tempo da quando ha annunciato la sua diagnosi di cancro il 5 febbraio.

Il percorso di re Carlo III verso il trono

Una dichiarazione di Buckingham Palace all’epoca diceva: “Durante il recente intervento del re in ospedale per iperplasia prostatica benigna, è stata notata un’altra questione di preoccupazione”. “Successivi esami diagnostici hanno identificato una forma di cancro. Oggi Sua Maestà ha iniziato un programma di cure regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi doveri pubblici.”

Mentre Charles continua a concentrarsi sulla sua salute, il 75enne ha fornito un aggiornamento occasionale, incluso un messaggio pubblico il 10 febbraio per mostrare la sua gratitudine.

“Vorrei esprimere il mio sincero ringraziamento per i tanti messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto”, ha scritto in un messaggio pubblicato su Instagram. “Come sanno tutti i malati di cancro, pensieri gentili come questi sono il massimo conforto e incoraggiamento”.

La principessa Catherine non si vede in pubblico dal 25 dicembre, mentre si sta riprendendo da un intervento chirurgico addominale a gennaio. La sua assenza dalla vita pubblica ha portato molte persone a speculare sulla sua salute.

In sua assenza, Camilla ha mantenuto un programma fitto di impegni, incontrando la First Lady dell'Ucraina Olena Zelenska alla Clarence House il 29 febbraio, partecipando a un ricevimento per i finalisti della BBC 500 Words a Buckingham Palace il 28 febbraio e uscendo per un ricevimento. Servizio commemorativo per il re greco Costantino II Il 27 febbraio.

Tuttavia, il principe William è il prossimo in linea di successione al trono Era notevolmente assente Da alcuni eventi Nelle ultime settimane Come sua moglie Kate Middleton Recupero da un intervento chirurgico addominale programmato.

Kensington Palace aveva annunciato lo scorso gennaio che Middleton era stato visto in pubblico per l'ultima volta A Natale 2023-Egli è Difficilmente tornerà al suo ruolo Anche dopo Pasqua.

Anche se il suo team ha affermato che la principessa del Galles era in “buone” condizioni, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sull’intervento chirurgico o sul processo di recupero.

Il suo portavoce ha detto a E! “A gennaio Kensington Palace ha chiarito le tempistiche per il recupero della principessa e forniremo solo aggiornamenti importanti”. Novità 29 febbraio. “Questa guida è valida.”