Jane Fonda ha detto di essere “totalmente una star” e “in realtà si è indebolita” alle ginocchia quando ha lavorato con Tom Brady in 80’s per i Brady.

Jane Fonda e Rita Moreno partecipano alla prima di 80 per Brady durante la 34a proiezione annuale del Palm Springs International Film Festival il 6 gennaio 2023.Vivian Killilea/Getty Images per la Palm Springs International Film Society

La leggendaria attrice Jane Fonda ha affermato di aver sviluppato ginocchia “deboli” mentre lavorava con la star della NFL Tom Brady.

Fonda ha recitato in 80 per Brady, su un gruppo di amici che vanno a vedere il Super Bowl 2017 e incontrano Brady.

Fonda e le co-protagoniste Lily Tomlin, Sally Field e Rita Moreno hanno parlato di Brady alla premiere del film venerdì.

La leggendaria attrice e attivista Jane Fonda ha dichiarato di essere rimasta “assolutamente sbalordita” lavorando con la star del calcio Tom Brady in 80 for the Brady.

“Le mie ginocchia erano davvero deboli quando è entrato nella roulotte”, ha detto Fonda, 85 anni, alla premiere della commedia a Palm Springs, in California, venerdì. giornalista hollywoodiano. “Sono sbalordito da quel tipo di abilità. Quando qualcuno è il migliore al mondo in quello che fa, devi onorarlo e rispettarlo. Sono rimasto semplicemente sbalordito.”

“80 for Brady” racconta la storia di un gruppo di amici – interpretati da Fonda, Lily Tomlin, Sally Field e Rita Moreno – che fanno un viaggio al Super Bowl 2017 per incontrare Brady, secondo THR.

Le attrici non hanno avuto altro che parole gentili per il leggendario quarterback, che non ha potuto partecipare alla premiere di venerdì mentre lui e i Tampa Bay Buccaneers si preparavano per le partite della NFL.

Fonda ha detto di Brady: “Era dolce e con i piedi per terra, il che è difficile da credere considerando quanto è bravo in quello che fa, ma è vero. Era anche gentile e gentile”.

Tomlin ha aggiunto che Brady, 45 anni, era un “bravo attore” e “molto simpatico e con i piedi per terra”, mentre Field ha aggiunto che era “ovviamente un attore”, secondo The Hollywood Reporter.

Brady ha ricambiato i complimenti il colloquio precedente con porto.

“Abbiamo trovato le attrici più straordinarie”, ha detto Brady all’epoca. “Lily, Jane, Rita e Sally. Lo hanno davvero dato vita. Alla fine della giornata, è stato fantastico vederle recitare e vederle esibirsi”.

