Solo la stagione 4 di Murders in the Building ha una data di anteprima e un primo trailer costellato di stelle

Only Murders in the Building ha pubblicato il primo teaser della quarta stagione e ha fissato la data della premiere ad agosto.

Il trailer della “stagione più costellata di star” di Only Murders in the Building è stato rivelato durante un’anteprima Disney, confermando che la commedia drammatica di successo farà il suo debutto con la tanto attesa quarta stagione su Hulu e Disney+ il 27 agosto, con Steve Martin e Martin Short Selena Gomez è tornata per altri imbrogli di spionaggio.

Ma questa volta, il vero trio criminale sta facendo le valigie e si dirigerà a Hollywood, dove ci saranno luci, telecamere e molta azione.

“Il nostro trio di podcast amatoriale è alle prese con gli eventi scioccanti alla fine della terza stagione che circondano la controfigura di Charles e l’amico Saz Pataky.” legge il registro ufficiale della stagione 4. Chiedendosi se lei o Charles siano la vittima designata, la loro indagine li porta a Los Angeles dove uno studio di Hollywood sta girando un film sul podcast Only Murders. Mentre Charles, Oliver e Mabel tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile dell’edificio per addentrarsi nelle vite contorte degli abitanti della Torre Ovest di Arconia.

La quarta stagione vedrà il ritorno di Meryl Streep nei panni di Loretta, Michael Cyrille Cretton nei panni di Howard e D’Avene Joy Randolph nei panni del detective Dee Williams. Si uniranno alle guest star speciali Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind e altri.

Only Murders in the Building è opera dei creatori e co-sceneggiatori Steve Martin e John Hoffman, che sono produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal. La serie di successo è stata rinnovata per una quarta stagione lo stesso giorno del finale della terza stagione, lasciando le cose in sospeso.

La terza stagione ha ricevuto recensioni generalmente positive, ma IGN ha ritenuto che “abbia mancato ciò che ha reso le prime due stagioni della parodia del vero crimine così avvincenti” non dedicando abbastanza tempo a “risolvere il mistero al centro” del crimine. Il finale è andato in onda il 3 ottobre, lasciando che la stagione 4 riprendesse i pezzi il 27 agosto.

Adele Ankers-Range è una scrittrice di intrattenimento freelance per IGN. Puoi seguirla su X/Twitter Qui.