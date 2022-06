Teaser Trailer – Kevin Bacon recita allo Slasher Summer Camp

Kevin BaconeOwen Whistler dice ai campeggiatori che il suo campo estivo è un posto sicuro per tutti nel nuovo teaser di Peacock Original Film h/loro. Ma le crepe si stanno già rivelando e le foto inquietanti delle bambole parlanti dal suo stomaco e dell’assassino mascherato suggeriscono che questi campeggiatori non si divertiranno dopotutto.

h/loropronunciato “They-slash-Them”, è un film horror slasher ambientato da un direttore esecutivo del campo di conversione LGBTQIA+ prodotto, scritto e diretto da John Logan (“Penny terribile”).

Nel film, “molti campeggiatori LGBT si uniscono a Whistler per una settimana di programmi destinati ad “aiutarli a trovare un nuovo senso di libertà”. Poiché i metodi del campo diventano sempre più inquietanti dal punto di vista psicologico, i campeggiatori devono collaborare per proteggersi. Quando iniziano i metodi del campo Un misterioso killer nell’uccisione delle vittime, le cose si fanno più serie”.

Slasher debutterà su Peacock in poi Venerdì 5 agosto.

guarda prima h/loro Teaser trailer qui sotto.

“h/loro È cresciuto dentro di me per tutta la vita. Ho amato i film horror da quando ho memoria, penso che i mostri rappresentino “l’altro” e da bambino come me ho sentito un forte senso di parentela con quei personaggi che erano diversi, tabù o tabù”, ha detto scrittore e regista John Logan. , con personaggi che non ho mai visto da piccolo. Quando le persone si allontanano dal film, spero che ricorderanno l’incredibile amore che questi bambini hanno l’uno per l’altro e come quell’amore dovrebbe essere protetto e celebrato”.

Il cast comprende:

Kevin Bacone (lui/lui) gioca Owen Whistler E il Un manager del campo di conversione che gestisce Whistler Camp insieme a diversi consiglieri tra cui sua moglie Cora. Anna Klumsky (Lui/Lei) sta giocando sire paramedico del campo e nuovo impiegato. Carrie Preston (Lui/Lei) sta giocando Cora Whistler D., una terapista autorizzata responsabile delle sessioni di terapia del campo e moglie del direttore del campo Owen Whistler. Teo Germain (loro/loro) Giocare a ingiustizia Dan un’auriga transgender non binaria di origine religiosa ha stretto un accordo con i suoi genitori per emanciparsi legalmente se la presenza di Whistler non “funziona”. kui tan (Lui/Lei) sta giocando Alessandra una donna transgender i cui genitori hanno minacciato di cacciarla di casa se non avesse frequentato il campo. Carte Austin (lui/lui) gioca Toby un campeggiatore gay ha negoziato con i suoi genitori un viaggio a New York in cambio di una settimana a Camp Whistler. Monique Kim (Lui/Lei) sta giocando Veronica Il carrozzone transessuale vuole smettere di combattere chi è veramente. Anna Lor (Lui/Lei) sta giocando Kim una carrozza lesbica chiusa che indossa un davanti elaborato per la sua famiglia e i suoi amici, supponendo che quando le farà comodo, finalmente le piacerà. capanna di bottaio (lui/lui) gioca stu Jock con le sue aspirazioni a ottenere una borsa di studio per il nuoto e unirsi ai fratelli di suo padre, cose che non sente di poter ottenere se è aperto sull’essere gay. Darwin Del Fabro (lui/lui) gioca Gabriele un passante sensibile come me, stanco dei continui insulti e prepotenze che ha subito per tutta la vita.



Scott Turner Scofield (estasi, mestiere: eredità), Howie Young (Missione: Impossible III, mordi e fuggi), E il Giovanni Romano (Firestarter (2022), vendettaÈ anche produttrice esecutiva. Jason Bloom (UscireE il Uomo invisibile) E il Michele Aguilar (penny apocalitticoE il mescolare) produttori.