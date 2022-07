L’ex co-protagonista di “American Pickers” Frank Fritz è ricoverato in ospedale per un ictus – Scadenza

Franco Fritzche per molto tempo ha fatto parte della squadra che ha fatto I collezionisti americani È apparso in un reality show ed è stato ricoverato in ospedale per un ictus, secondo il suo ex partner, Mike Lupo.

Wolfe ha condiviso la notizia giovedì su Instagram, dicendo: “Ora è il momento di pregare per il mio ragazzo. Frank ha avuto un ictus ed è in ospedale. Per favore, tienilo nei tuoi cuori e nei tuoi pensieri”.

Ha aggiunto: “Prego più di ogni altra cosa che tu possa superare tutto questo bene. Ti amo amico”.

I sentimenti indicano un cambiamento nelle relazioni tra i due ex partner. I due erano apparentemente in disaccordo all’inizio di quest’anno. Fritz ha risposto alla dichiarazione di Wolff sull’uscita di Fritz dalla serie di realtà, criticandoli e affermando che era “stanco delle bugie del passato”. Fritz non è apparso nell’ultima stagione dello spettacolo.

Quando hanno iniziato a emergere notizie su Fritz che non appariva più nello show, Wolf ha pubblicato su Instagram su Fritz. Ha detto che “gli mancherà” e che avrebbe pregato per il meglio e tutte le cose buone per lui per la prossima parte del suo viaggio.

“Conosco Frank da molto tempo, lo ricordo, è stato come un fratello per me. Il viaggio che Frank, io e Danny (Daniel) abbiamo iniziato nel 2009, come tutta la vita, ha avuto i suoi alti e i suoi fallimenti, i suoi benedizioni e le sue sfide, ma è stata anche la più gratificante. Frank mi mancherà, proprio come voi tutti voi, e prego per il meglio e tutte le cose buone per lui per la prossima parte del suo viaggio.

Fritz è stato il co-conduttore dello show da quando è iniziato nel gennaio 2010, l’ultimo episodio di Fritz on The Old Road Show andato in onda a marzo 2020, ma non è tornato quando lo spettacolo è uscito da un arresto di produzione imposto dalla pandemia .