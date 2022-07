Ishan Wahey: gli Stati Uniti accusano l’ex manager di Coinbase per il primo caso di insider trading di criptovalute

Il product manager dell’exchange di criptovalute Ishan Wahi e suo fratello Nikhil Wahi sono stati arrestati giovedì a Seattle e dovrebbero comparire davanti alla corte federale nel corso della giornata.

Anche loro e il loro amico, Samir Ramani, il terzo accusato, devono affrontare accuse civili legate alla SEC. Ramani è gratuito.

I pubblici ministeri hanno affermato che Ishan Wahi, 32 anni, ha condiviso informazioni riservate sui prossimi annunci di un nuovo cripto-asset che consentirà agli utenti di Coinbase di fare trading attraverso lo scambio.

I pubblici ministeri hanno affermato che Nikhil Wahi, 26 anni, e Ramani, 33 anni, hanno utilizzato i portafogli blockchain di Ethereum per acquisire le risorse, scambiando almeno 14 volte prima degli annunci di Coinbase di giugno 2021 e aprile 2022, generando almeno $ 1,5 milioni di guadagni illeciti.

“La frode è una frode, sia che avvenga sulla blockchain o a Wall Street”, ha affermato in una nota Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti a Manhattan.

I pubblici ministeri hanno anche affermato che Ishaan Wahi ha acquistato un biglietto aereo di andata e ritorno per l’India dopo che il capo della sicurezza di Coinbase lo ha convocato nell’ufficio della compagnia di Seattle per un incontro. I pubblici ministeri hanno affermato che le forze dell’ordine gli hanno impedito di salire a bordo del volo del 16 maggio.

Andrew St. Laurent, l’avvocato di Eshan Wahi, ha rifiutato di commentare. L’avvocato di Nikhil Wahi non ha risposto immediatamente alle richieste di commento. L’avvocato di Ramani non è stato immediatamente identificato.

Philip Martin, chief security officer di Coinbase, ha affermato che la società ha condiviso i risultati di un’indagine commerciale interna con i querelanti.

“Ci impegniamo a fare la nostra parte per garantire che tutti i partecipanti al mercato abbiano accesso alle stesse informazioni”, ha scritto Martin su Twitter.

Il mese scorso, i pubblici ministeri federali di Manhattan hanno accusato un ex product manager di OpenSea, il più grande mercato online di token non fungibili, di insider trading in quello che i pubblici ministeri hanno descritto come il primo caso di questo tipo che coinvolge risorse digitali.