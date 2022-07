Il capo dell’MI6 Richard Moore afferma che lo sforzo bellico della Russia in Ucraina sta funzionando a “vapore”, la capacità di Putin di spiare l’Europa dimezzata

Richard Moore, il capo dell’MI6, ha detto a Jim Ciuto della CNN all’Aspen Security Forum che da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio, i paesi europei si sono ritirati “a nord dei 400 ufficiali dell’intelligence russa che operano sotto copertura diplomatica”.

“Nel Regno Unito, pensiamo che potrebbero aver dimezzato i loro affari per spiare per la Russia in Europa”, ha detto Moore. Molti “illegali” o spie russe che operano sotto copertura, travestiti da civili, sono stati smascherati e arrestati negli ultimi mesi.

Moore ha anche affermato di ritenere che la Russia “sta esaurendo le forze” in Ucraina.

“Penso che la nostra valutazione sia che i russi avranno un momento sempre più difficile nel fornire manodopera nelle prossime settimane”, ha detto. “Devono fermarsi in un modo che dia agli ucraini l’opportunità di contrattaccare”.

“Il loro morale è ancora alto”, ha detto Moore degli ucraini. “Stanno iniziando a ottenere un sacco di buone armi.” La Russia, al contrario, ha notevolmente fallito nei suoi obiettivi iniziali di impadronirsi di Kiev e rovesciare il governo lì e sta ampiamente utilizzando “carne da cannone” per i suoi attacchi nell’Ucraina orientale, ha affermato.

Alla domanda se la guerra in Ucraina avesse reso la Russia un “ambiente ricco di obiettivi” per il Regno Unito e i suoi alleati per aggiungere potenziali risorse, Moore direbbe solo che i russi nei servizi di intelligence e diplomatici “crediamo che sia quello che dobbiamo riflettere”. Testimoniano in Ucraina” e decisero di “colpire ancora il sistema” come fecero molti durante la Primavera di Praga del 1968.

“La nostra porta è sempre aperta.

Moore ha fatto eco a ciò che il direttore della CIA Bill Burns ha detto mercoledì in un forum sul presidente russo Vladimir. La salute di Putin . “Non ci sono prove che Putin soffra di una malattia grave”, ha detto. Burns ha detto al forum che, nonostante le voci e le speculazioni secondo cui Putin potrebbe essere malato, gli Stati Uniti credono che sia “assolutamente molto sano”.

Alla domanda su quali lezioni la Cina avesse imparato dall’invasione russa dell’Ucraina, Moore ha detto che era troppo presto per dirlo, in particolare se Pechino avrebbe tentato di invadere Taiwan. Ma ha detto che il presidente cinese Xi Jinping stava osservando il conflitto e come gli Stati Uniti e l’Occidente stavano rispondendo “come un falco”.

“Penso che sottovaluti la determinazione e il potere americani”, ha detto Moore. “Questo potrebbe portarlo a calcolare male… specialmente su Taiwan.” Tuttavia, Moore ha detto che non crede nella guerra con la Cina Taiwan Inevitabile.

L’MI6 ora dedica “più sforzi alla Cina di qualsiasi altro argomento”, ma è “ancora un’organizzazione piuttosto opaca”, ha affermato Moore.

“A un certo livello, non è difficile comprendere l’intento strategico di Xi Jinping”, ha affermato Moore, citando il desiderio di Xi di dominare gli spazi tecnologici chiave. “Ma se segui quella strategia in termini di come eseguono, come si organizzano, come, qual è il loro obiettivo tattico e quindi quali sono le capacità che creano, è una scatola nera”.

Tuttavia, Moore ha detto che era chiaro che i cinesi stavano “aiutando i russi sull’Ucraina acquistando il loro petrolio”. Sebbene fossero “molto conservatori riguardo agli aiuti militari” alla Russia, “sono sicuro che potrebbero farla franca se li dessero”, ha detto. Per quanto riguarda la partnership tra i paesi, “Mosca è un partner molto giovane e i cinesi sono molto al posto di guida”, ha aggiunto.

Moore ha anche affrontato l’accordo sul nucleare iraniano, dicendo che mentre credeva che l’accordo Sciutto dovesse essere rinnovato, “dubito che il presidente porterà a termine l’accordo. Penso che l’accordo sia assolutamente sul tavolo e le potenze e l’amministrazione europee sono molto, molto chiaro su questo. E i cinesi e i russi su questo tema. “Non credo che lo faranno. Ma non credo che gli iraniani lo vogliano”.