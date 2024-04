La Corte Suprema ha diviso l’accesso agli aborti d’emergenza

WASHINGTON (AP) – I giudici conservatori della Corte Suprema sono comparsi mercoledì per abolire i divieti statali sull’aborto emanati dopo Roe contro Wade Viola la legge federale sull'assistenza sanitaria, anche se alcuni hanno messo in dubbio gli effetti delle cure di emergenza sulle pazienti incinte.

Questo è il primo caso in cui la Corte Suprema ha considerato le implicazioni di un divieto statale da quando è stato abolito il diritto all’aborto a livello nazionale. Viene dall'Idaho, uno dei 14 stati Vietare l'aborto adesso In tutte le fasi della gravidanza Con pochissime eccezioni.

L’Alta Corte ha già consentito l’entrata in vigore del divieto statale anche in caso di emergenze mediche, e non è chiaro se i membri della maggioranza conservatrice siano influenzati dalle argomentazioni dell’amministrazione Biden. La salute è in serio pericolo.

Il caso seguito da vicino mette alla prova quanto sia aperta la Corte nel ritagliare limitate eccezioni ai divieti statali di aborto. La loro sentenza, attesa per la fine di giugno, riguarderà un caso simile in Texas e avrà implicazioni di vasta portata Nel mezzo di un picco Da quando Roe è stato rovesciato, ci sono state denunce secondo cui le donne incinte sono state escluse dai dipartimenti di emergenza.

IL Lo dice l'amministrazione Biden L’assistenza all’aborto dovrebbe essere consentita da una legge che impone agli ospedali che accettano Medicare di fornire cure di emergenza indipendentemente dalla capacità di pagare dei pazienti.

Giudice Samuel Alito, Roe v. È dubbio che Wade abbia scritto la decisione di annullare la caccia. “Come si possono imporre restrizioni che rendano l'Idaho un crimine perché gli ospedali dell'Idaho hanno scelto di partecipare a Medicare?” Ha detto Alito.

L'Idaho sostiene che il suo divieto contiene eccezioni per gli aborti salvavita e l'amministrazione vuole estendere impropriamente il tempo consentito. Trasformare gli ospedali in “centri di aborto”..”

Ma i giudici liberali hanno descritto casi in stati in cui le cure per l’aborto sono state negate o vietate, richiedendo emorragie tardive o isterectomie per le donne incinte.

“In questi rari casi, c'è un numero significativo di casi in cui la vita di una donna non è in pericolo, ma perderà i suoi organi riproduttivi. Se non abortisce, perderà la capacità di avere figli in futuro. “, ha detto il giudice Elena Kagan.

Nel frattempo, il giudice conservatore Amy Coney Barrett ha detto di essere “un po' scioccata” dal fatto che l'avvocato dell'Idaho sembrava essersi tirato indietro quando gli è stato chiesto se lo stato avrebbe consentito l'aborto in questi casi. L'avvocato Joshua N. ha detto che i medici possono usare il loro giudizio medico in “buona fede” nell'ambito dell'eccezione salvavita dell'Idaho. Turner ha risposto, ma Barrett ha continuato a insistere: “E se l'avvocato la pensasse diversamente?”

Turner ha riconosciuto che un medico in quella situazione potrebbe dover affrontare accuse penali. L'aborto al di fuori di limitate eccezioni in Idaho è un reato punibile fino a cinque anni di prigione.

La maggior parte degli stati controllati dai repubblicani hanno iniziato a emanare nuovi divieti o restrizioni da quando la Roe è stata revocata, e tutte queste leggi hanno eccezioni più ristrette rispetto alla legge federale, ha detto Turner.

“Non finirà con l'Idaho. Questa domanda verrà da uno stato all'altro”, ha detto.

I medici affermano che il divieto di aborto in Idaho ha già influenzato le cure di emergenza. Molte più donne che normalmente verrebbero curate per abortire ora devono essere mandate fuori dallo stato perché i medici devono aspettare finché non sono vicine alla morte.

Gli oppositori dell’aborto affermano che i medici hanno gestito male i casi di emergenza materna e sostengono che l’amministrazione Biden sta esagerando le tragedie sanitarie per indebolire le leggi statali sull’aborto.

I giudici hanno anche esaminato un altro caso di aborto cercando di limitare l’accesso Farmaco abortivo. Resta in sospeso, anche se i giudici nel complesso sono apparsi scettici riguardo all'abbondanza.

Il Dipartimento di Giustizia aveva originariamente intentato causa contro l'Idaho, sostenendo che la legge statale sull'aborto era in conflitto con l'Emergency Medical Care and Active Labour Act del 1986. Conosciuto come EMTALA. Gli ospedali che accettano Medicaid sono tenuti a fornire cure di emergenza a qualsiasi paziente indipendentemente dalla capacità di pagare. Quasi tutti gli ospedali accettano l'assicurazione medica.

Un giudice federale inizialmente si schierò dalla parte dell’amministrazione e stabilì che l’aborto è legale in caso di emergenza medica. Dopo che il governo ha presentato ricorso, la Corte Suprema ha consentito che la legge entrasse in piena vigore a gennaio.

Il pubblico all'interno della corte era scarso, con molte panchine vuote o sottoutilizzate. Ma fuori, i contro-manifestanti si sono radunati con cartelli con la scritta “L’aborto salva vite” da un lato della folla e “pronto soccorso, non cliniche per l’aborto” da parte degli anti-abortisti.

___ Gli scrittori dell'Associated Press Gary Fields e Mark Sherman hanno contribuito a questo rapporto.