Ford supera le aspettative sugli utili del primo trimestre e prevede che gli utili per l'intero anno “seguano il livello più alto” delle previsioni

Ford (F) ha riportato i risultati del primo trimestre dopo la campana che ha superato le aspettative mercoledì, con il suo piano di gioco in evoluzione in primo piano e al centro insieme al focus sulle offerte gas e ibride. Ford ha inoltre migliorato alcuni parametri orientativi, ma non le prospettive sugli utili per l’intero anno.

Durante il trimestre, Ford ha registrato un fatturato di 42,8 miliardi di dollari, battendo le stime di 40,04 miliardi di dollari e in crescita del 3% rispetto allo scorso anno. Ford ha riportato un utile rettificato per azione di 0,49 dollari, battendo le aspettative di 0,42 dollari, con un utile rettificato prima degli interessi e delle tasse (EBIT) pari a 2,8 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 2,54 miliardi di dollari. I risultati di Ford sono stati migliori di quelli ottenuti nel quarto trimestre, quando aveva a che fare con gli effetti persistenti dello sciopero della United Auto Workers (UAW).

Ford ha affermato che l’EBITDA rettificato per l’intero anno tendeva alla fascia alta tra 10 e 12 miliardi di dollari, sebbene abbia aumentato il target del flusso di cassa libero rettificato da 6,5 ​​a 7,5 miliardi di dollari, con una restrizione delle linee guida sulle spese in conto capitale da 8 a 9 miliardi di dollari. In precedenza, Ford prevedeva un EBITDA rettificato compreso tra 10 e 12 miliardi di dollari, un flusso di cassa libero rettificato compreso tra 6 e 7 miliardi di dollari e spese in conto capitale comprese tra 8 e 9,5 miliardi di dollari.

Ford ha inoltre annunciato un dividendo di 0,15 dollari per il trimestre.

Dopo la pubblicazione dei risultati, le azioni Ford sono aumentate del 3% nelle contrattazioni after-hours. Questi risultati arrivano dopo che la General Motors ha annunciato ottimi risultati per il primo trimestre e ha aumentato le sue aspettative di profitto annuale.

“I clienti vogliono le auto che amano, la scelta del modo in cui operano, la qualità che continua a migliorare e un grande valore”, ha affermato in una nota Jim Farley, presidente e CEO di Ford. “Con Ford+, stiamo offrendo loro tutte queste cose in modi che gli altri non riescono a fare e creando un'azienda che sarà leader a lungo termine.”

L’anno scorso, Ford ha suddiviso la propria attività in tre unità come parte dell’iniziativa Ford+: Ford Blue, per i veicoli convenzionali alimentati a gas; Ford Model E, per la divisione veicoli elettrici; e Ford Pro per lavori commerciali e su autocarri pesanti. Ecco i dettagli del primo trimestre:

Ford Blue: ricavi di 21,8 miliardi di dollari, EBIT di 905 milioni di dollari

Modello E: ricavi di 100 milioni di dollari, perdita prima di interessi e tasse di 1,32 miliardi di dollari

Ford Pro: fatturato di 18 miliardi di dollari, EBIT di 3,01 miliardi di dollari

Durante il primo trimestre, Ford ha approfondito i suoi veicoli a gas e ibridi, con la spesa e la produzione di veicoli elettrici in calo. All’inizio di questo mese, Ford ha dichiarato che avrebbe posticipato la produzione di veicoli elettrici nel suo enorme campus di BlueOval City nel Tennessee al 2026, a partire dalla data di inizio iniziale del 2025. Ford ha anche rivelato che sta riprogrammando i prossimi lanci di veicoli elettrici nel suo stabilimento di Oakville, Ont., poiché prevede di costruire la prossima generazione di auto elettriche a tre file e molto probabilmente un SUV a grandezza naturale. L’azienda mira a lanciare questi veicoli nel 2027, posticipando il programma originale del 2025.

Anche Ford aveva detto all’inizio di questo trimestre che lo avrebbe fatto Aggiungi un terzo turno Aumentare la produzione del SUV Bronco e del Ranger di medie dimensioni per soddisfare la domanda dei clienti. Nel frattempo, Ford si sta concentrando sulle sue offerte ibride, come il pick-up Maverick e il nuovissimo F-150 con propulsore ibrido.

Il nuovo camion Ford F-150 viene lanciato durante una cerimonia cerimoniale tenutasi presso lo stabilimento Ford Dearborn l'11 aprile 2024 a Dearborn, nel Michigan. (Foto di Bill Poliano/Getty Images) (Bill Puliano tramite Getty Images)

Ciò si è riflesso in Ford Consegne negli Stati Uniti nel primo trimestre Che è balzato del 6,8% a 508.083 auto, supportato da forti vendite di prodotti elettrici come le auto ibride. L'ibrido Ford Maverick ha registrato il suo miglior trimestre di sempre, con vendite in aumento del 77% nel primo trimestre. Il Maverick ha anche incrementato le vendite complessive di ibridi con un balzo del 42% a 38.421, con Ford che sostiene che questo è stato anche il trimestre migliore per gli ibridi e che lo slancio continuerà.

Anche le offerte di veicoli elettrici Ford – la Mustang Mach-E, la Ford Lightning EV e i suoi furgoni commerciali E-Transit – sono in controtendenza rispetto alla recente tendenza al calo della domanda. Il portafoglio complessivo di veicoli elettrici di Ford ha visto un enorme aumento dell'82% a 20.223 veicoli elettrici venduti nel primo trimestre, con il Mustang Mach-E che è salito del 77,3% a 9.589 unità vendute e il camion Lightning che ha visto le vendite aumentare dell'80,4% a 7.743 unità. Sebbene i numeri delle vendite qui siano forti, Ford ha fatto affidamento su forti sconti, tassi di finanziamento economici e contratti di locazione per spostare l'inventario.

Tuttavia, la nota di Ford era il suo leader nelle vendite di F-150. Sebbene la Serie F (che comprende le offerte F-150, F-250 e F-350 per carichi pesanti) abbia mantenuto la corona di camion più venduto in America, le vendite sono diminuite del 10,2% nel trimestre a 152.943 unità. Ford ha visto Escalation lenta Il nuovissimo F-150, messo in vendita a marzo.

Correzione: una versione precedente di questo articolo riportava in modo errato l'utile rettificato per azione di Ford. Ci scusiamo per questo errore.

