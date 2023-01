Futures Dow Jones: Tesla salta su Elon Musk rialzista, Chevron riacquista $ 75 miliardi; Il rally del mercato mostra di nuovo questo tratto rialzista

I futures Dow sono stati leggermente più alti dopo ore, insieme ai futures per i futures S&P 500 e Nasdaq. Tesla (TSLA) è salito in ritardo poiché Elon Musk era rialzista dopo gli utili contrastanti per il quarto trimestre. servizio ora (proprio adesso) E Ricerca L (LRCX) Ho citato anche dopo la chiusura. Gigante Dow Jones chevron (CVX) ha riportato un massiccio riacquisto, con il titolo CVX che ha mostrato un potenziale segnale di acquisto.







Affitti Uniti (URI), dinamica dell’acciaio (STLD) E IBM (IBM) citato anche, con Teradine (TER) è disponibile anche stasera.

Il rally del mercato azionario è inciampato mercoledì mattina come segue Microsoft (MSFT) E Boeing (Laureato) è tra i primi perdenti in termini di guadagni. I principali indici hanno testato o indebolito i livelli chiave, ma sono usciti dai minimi, chiudendo ai massimi infragiornalieri o vicini per la quarta sessione consecutiva. Il motivo principale: Boeing ha invertito un leggero rally e le perdite delle azioni MSFT.

L’URI dello stock si trova in Classifica IBD Lista di controllo. Le azioni United Rentals e L Research & STLD sono disponibili su Grande tappo IBD 20.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono aumentati rispetto al valore equo, con titoli CVX e IBM allo stesso modo. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%. Le azioni Tesla, LRCX, NOW e STLD sono azioni S&P 500 e Nasdaq 100.

Giovedì presto, gli investitori riceveranno la prima lettura della crescita economica nel quarto trimestre. Includerà anche il rapporto sul PIL Indice trimestrale dei prezzi della spesa per consumi personali, fornendo una forte indicazione della lettura dell’inflazione PCE di dicembre di venerdì mattina. Anche giovedì sono in gioco gli ordini di beni durevoli, le vendite di nuove case e le richieste di disoccupazione.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Guadagni Tesla

Tesla ci guadagna un po’ Ha superato le opinioni degli analisti, che sono diminuite in modo significativo nelle ultime settimane. Le entrate sono appena mancate, secondo FactSet. Tesla ha generato 324 milioni di dollari di entrate completamente autonome.

Il margine auto lordo è sceso al 25,9% dal 27,9% del terzo trimestre e dal 30,6% dell’anno precedente. Era senza consenso. Si prevede che i margini lordi diminuiranno in modo significativo nel 2023 dopo i radicali tagli dei prezzi in tutto il mondo all’inizio di questo mese.

Il CEO Elon Musk è stato ottimista durante la teleconferenza. Ha detto che gli ordini sono stati il ​​doppio della produzione per il momento dopo le riduzioni di prezzo. Ma la domanda è quanto rimarrà forte la domanda nelle prossime settimane e mesi.

Tesla prevede ufficialmente di produrre 1,8 milioni di veicoli, ma Musk ha affermato che 2 milioni di consegne sono l’obiettivo interno. Tesla ha prodotto 1.369.611 veicoli nel 2022, realizzando 1.313.851. La produzione ha superato le consegne di un importo crescente negli ultimi tre trimestri.

Musk ha affermato che la produzione di Cybertruck inizierà entro l’estate, ma la “produzione in serie” potrebbe non avvenire fino al 2024. Tesla fornirà maggiori dettagli sul veicolo in arrivo durante il suo Investor Day il 1 marzo. L’EV potrebbe essere più piccolo ed economico. Ciò potrebbe aprire un nuovo grande mercato per Tesla, compresi quelli nuovi, ma dovrà affrontare un gran numero di concorrenti esistenti.

Martedì scorso, Tesla ha dichiarato che avrebbe investito 3,6 miliardi di dollari nella sua gigantesca fabbrica in Nevada per produrre in serie i suoi semi-veicoli e 4.680 batterie. Ma gran parte dell’annuncio ha fatto eco alle caratteristiche chiave dei piani non realizzati di Tesla dal 2014.

Le azioni TSLA sono aumentate del 5% nel commercio esteso. Le azioni sono aumentate dello 0,4% a 144,43 nella normale sessione di mercoledì, raggiungendo le linee di 50 giorni/10 settimane dopo il rally dai minimi del mercato ribassista del 6 gennaio.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vy per la corona, ma quale è un acquisto migliore?

Riacquisto azioni Chevron

Il gigante dell’energia Dow Jones ha dichiarato martedì scorso che Chevron riacquisterà 75 miliardi di dollari delle sue azioni da CVX. Ciò rappresenta il 20% delle azioni in circolazione. Chevron aumenterà il suo dividendo trimestrale del 6%, a 1,51 dollari per azione.

La major petrolifera annuncerà i suoi guadagni all’inizio di venerdì.

Il titolo CVX è salito di oltre il 2% superando quota 183, rimbalzando sulla linea dei 50 giorni. Il titolo ha 189,78 punti da acquistare da una base di coppa poco profonda. Ma gli investitori potrebbero utilizzare una mossa sopra il massimo di lunedì di 182,55 come reddito.

Altri guadagni importanti

I guadagni di ServiceNow sono stati superati Mentre le entrate erano in linea. Il gigante del software aziendale ha anche fornito indicazioni rialziste sui ricavi degli abbonamenti. Il titolo NOW è sceso modestamente dopo ore, dopo aver ridotto le perdite iniziali. Mercoledì le azioni sono aumentate dell’1,2% a 448,77 dopo aver superato la linea dei 200 giorni.

Gli utili di LAM Research hanno superato le aspettative trimestrali. Le azioni LRCX sono leggermente diminuite nell’azione estesa. Mercoledì le azioni hanno chiuso in rialzo dello 0,2% a 448,40. Il titolo Lam Research è su una base di fondo, con gran parte al di sopra delle linee di 50 e 200 giorni. il Acquisto punti è 504,65, ma una mossa al di sopra del massimo di lunedì fornirà un ingresso leggermente inferiore.

I guadagni di Teradyne hanno superato Views, ma anche la guida ha deluso. Lo stock TER è fortemente diminuito negli ultimi tempi. Mercoledì le azioni sono aumentate dello 0,4% a 103,44, mantenendosi al di sopra della linea dei 200 giorni.

I guadagni di LRCX e TER tengono traccia dei guadagni di ASML prima dell’apertura di mercoledì, con KLA Corp. (KLACAppuntamento in ritardo giovedì.

I guadagni di Steel Dynamics hanno superato le visualizzazioni. Le azioni STLD sono aumentate dopo l’orario di chiusura. Mercoledì le azioni hanno chiuso in rialzo del 2,2% a 110,41. Il titolo Steel Dynamics ha cercato di porre fine a un breve consolidamento con un punto di acquisto di 113,22 la scorsa settimana, ma è sceso.

Il diritto agli utili di Nucor giovedì mattina. Il titolo NUE ha chiuso in rialzo dell’1,7%, a 156,67. Il titolo Nucor si avvicina a 160,03 tazza con manico Acquisto punti.

United Rentals ha perso profitti mentre le entrate erano in linea. Ma il gigante del noleggio di attrezzature pesanti ha fornito indicazioni rialziste per il 2023. Le azioni URI sono aumentate notevolmente durante la notte. Mercoledì le azioni sono scese dello 0,3% a 392,48, al limite del territorio di acquisto da 374,01 punti di acquisto in un consolidamento che risale alla fine del 2021. I guadagni e le linee guida URI potrebbero essere fondamentali per i produttori di attrezzature pesanti come Larva (Mai).

Guadagni IBM Le visualizzazioni sono aumentate mentre le entrate sono aumentate. Le azioni IBM sono diminuite modestamente dopo l’orario di chiusura. Mercoledì le azioni sono scese dello 0,5% a 240,61. Le azioni IBM hanno formato una solida base a 153,31 punti di acquisto dopo un forte aumento per due mesi, ma attualmente vengono scambiate al di sotto della linea dei 50 giorni.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato male, ma è ripreso per chiudere poco cambiato, vicino ai migliori livelli della giornata.

Il Dow Jones Industrial Average è salito leggermente mercoledì Commercio di borsa. L’S&P 500 ha chiuso sotto il punto di pareggio. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,2%. Small Capital Russell 2000 è salito dello 0,3%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati in due anni a 80,15 dollari al barile. Il gas naturale è sceso del 5,9% alla chiusura più bassa da giugno 2021.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 1 punto base, al 3,46%.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta(+0,2%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adatto) è diminuito dello 0,3%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è sceso dello 0,2%, con le azioni Microsoft e NOW come componenti principali. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato dello 0,1%. Le azioni LRCX sono di proprietà di SMH

Riflettendo titoli con storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (arca(+0,1% e l’ETF ARK Genomics)ARKG) è aumentato dello 0,5%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. L’arca di Cathie Wood è stata caricata.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(+1,25%, US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))culla) era piatto. aereo globale americano (Aerei) è salito dell’1,1%. Costruttori edili SPDR S&P (XHB) è aumentato dello 0,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(regolato appena sotto il pareggio, Financial Select SPDR ETF)XLF) dello 0,8%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) si è rotto.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Analisi del rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato svenduto mercoledì mattina, ma è rimbalzato dai minimi. I principali indici hanno chiuso vicino ai massimi per la quarta seduta consecutiva.

L’S&P 500 è sceso dell’1,7% nel corso della giornata, abbassando la linea dei 200 giorni e avvicinandosi alla linea dei 50 giorni. Ma l’indice di riferimento ha chiuso sostanzialmente piatto.

Il Nasdaq Composite e il Russell 2000 sono entrambi rimbalzati dai loro minimi, comodamente al di sopra delle loro linee di 50 giorni. Il Dow Jones è sceso al di sotto della linea dei 50 giorni durante il giorno, per poi chiudersi nuovamente al di sopra di essa.

I giganti Dow, Microsoft e Boeing, sono scivolati all’inizio, ma si sono ripresi per finire con pochi cambiamenti. Molti dei nomi relativi al cloud che sono scivolati nella guida di Microsoft hanno ridotto le perdite.

Le azioni blue-chip hanno generalmente mostrato una mossa positiva, comprese le azioni di chip, viaggi, farmaceutiche e immobiliari. Sta dicendo qualcosa quando una delle maggiori lamentele sui titoli leader è che una pausa o un pullback leggermente più lungo nella scorsa settimana avrebbe aiutato.

Un certo numero di breakout recenti sono scesi al di sotto dei punti di acquisto ma potrebbero ancora funzionare, ad es slb (slb), imping (PI) E mezzo pezzo (MEDP). Nel frattempo, alcuni altri titoli che sono stati estesi dalle basi più basse potrebbero servire da maniglie per fusioni di lunga durata, come Boeing e Shift4Pagamenti (quattro).

Il movimento generale del mercato è stato incoraggiante. I principali indici devono ancora superare decisamente i loro massimi alla fine del 2022, ma si stanno dirigendo verso quei livelli.

La stagione degli utili è ancora vivace, con Tesla e ServiceNow che pesano nel trading notturno.

Diversi importanti rapporti economici giovedì, venerdì e la prossima settimana, insieme all’annuncio della riunione della Fed del 1° febbraio, muoveranno anche i mercati e gli utili.

Cosa stai facendo ora

Solo perché i principali indici e diversi titoli principali hanno trovato supporto mercoledì non significa che continueranno a farlo. Tra poche settimane, potrebbe sembrare ovvio che gli investitori dovrebbero avere un’ampia esposizione o dirigersi verso le uscite. Ma ora non è chiaro.

Quindi fai attenzione quando aggiungi un’offerta e attieniti alle regole per ridurre al minimo le perdite.

Sicuramente lavorando sulle tue liste di controllo. Gettare una rete ampia: una varietà di settori sta mostrando forza, che di per sé è un segnale rialzista di un rally del mercato.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

