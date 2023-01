La star di TikTok Randy Gonzalez è morta all’età di 35 anni per un cancro al colon in stadio 4

Randy Gonzalez, il padre della famosa star di TikTok degli Inky Boys, è morto tragicamente all’età di 35 anni, in un ospizio, mercoledì mattina.

La sua morte arriva dopo a Una dura battaglia contro il cancro al colon in stadio 4, che ha rivelato a più di 15,4 milioni di follower su TikTok ad aprile, sei mesi dopo la diagnosi.

All’epoca, il padre di tre figli disse ai fan che gli erano stati concessi dai due ai tre anni di vita e consigliò che la chemioterapia avrebbe potuto prolungare la sua vita di altri cinque anni.

RIP: Randy Gonzalez, padre della famosa star di TikTok Enkyboys, è morto tragicamente all’età di 35 anni, in un ospizio, mercoledì mattina READ L'ex co-protagonista di "American Pickers" Frank Fritz è ricoverato in ospedale per un ictus - Scadenza

All’inizio di dicembre, ha detto ai suoi follower di TikTok nel suo penultimo video che le cose “stavano andando bene tranne che il suo attuale piano di chemioterapia non funziona”.

“Mi sento bene”, ha detto agli spettatori, in piedi accanto a sua moglie e al loro figlio di sei anni, Bryce. “Sono contento che siamo tornati in Texas con la famiglia.”

Nel filmato, ha ammesso di non averlo rilasciato perché si sentiva “sempre male”.

Doting Dad: la sua morte segue un’estenuante battaglia contro il cancro al colon allo stadio 4, che ha rivelato a più di 15,4 milioni di follower su TikTok ad aprile, sei mesi dopo la sua diagnosi.

Dopo la sua diagnosi devastante, Gonzalez ha scritto sui social media che stava cercando di rimanere “forte per la famiglia” e ha usato la sua piattaforma per diffondere la consapevolezza del cancro al colon.

Nonostante abbia cercato di rimanere positivo durante la tragedia, ha detto, a volte, sembrava che lui e la sua famiglia stessero “facendo i movimenti” e cercassero solo di diagnosticargli il cancro “giorno dopo giorno”.

In altri video, dopo che i dottori gli hanno dato “cinque anni di vita”, dice, “sta ancora cercando giorni migliori”.

Ottimista: in altri video, dice che dopo che i medici gli hanno dato “cinque anni di vita” sta “ancora cercando giorni migliori”

A novembre, Gonzalez ha detto che era “orribile” sottoporsi a cure e che “ha appena ricominciato a muoversi”.

“Il cancro fa schifo. Ti risucchia la vita e ti fa sentire come se non avessi nulla per cui vivere, ma in realtà lo fai… Devi essere forte per combattere e sconfiggere il cancro.

“Voglio esserne testimone tra un altro anno circa, quando sarò ancora vivo”, ha continuato l’influencer.

La lotta: all’inizio di dicembre, ha detto ai suoi follower di TikTok nel suo penultimo video che “sta andando bene tranne che il suo attuale piano di chemioterapia non funziona”.

Dopo aver appreso che la sua assicurazione per la chemioterapia non era stata accettata presso l’MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas a Houston, i suoi fan sono intervenuti per raccogliere $ 212.000 in donazioni per coprire il suo trattamento attraverso GoFundMe.

Gonzalez ha sostenuto molto suo figlio, che ha avuto un ruolo in Lopez vs. Lopez as Chance, che debutterà il 4 novembre.

Randy e suo figlio sono diventati famosi creando esilaranti contenuti di sincronizzazione labiale su TikTok e sono persino apparsi insieme in un episodio di Good Morning America nel 2019.

Lascia la moglie Kimberly Gonzalez e il figlio Bryce, nonché le figlie Laurent e Aubrey.