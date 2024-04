Michelin ha pubblicato la sua prima classifica dei migliori hotel degli Stati Uniti

Viaggio

Il New York Post può ricevere un compenso e/o guadagnare una commissione di affiliazione se acquisti tramite i nostri link.

Per gli albergatori era meglio dormire con un occhio aperto.

Gli esperti di ristoranti Michelin hanno deciso di rivolgere il loro famoso sguardo critico sugli hotel più lussuosi del mondo, creando per la prima volta un importante sistema di classificazione – e solo 124 negozi in tutto il mondo sono riusciti a guadagnarsi un posto nella lista di debutto del produttore di pneumatici per gli Stati Uniti. Uniti, rilasciato mercoledì.

Tra quel gruppo già d'élite, 11 palazzi coccolati – impegnati nel mix di destinazioni americane in cui Michelin pubblica la sua guida ai ristoranti – sono stati ritenuti degni dell'ambito premio “3 Chiavi”, con quattro delle proprietà trovate proprio qui nella Grande Mela.

Uomo, Casa Cipriani, Crosby Street Hotel E Whitby Hotel Sono stati selezionati come i migliori di New York.

L'Aman da 83 suite porta il marchio di lusso – noto per i suoi resort remoti in tutto il mondo – nel cuore del centro, dove gli ospiti sono invitati a lasciarsi alle spalle la città e scomparire nell'ampia spa dell'hotel, rilassarsi sulla terrazza con giardino o sul paddle board . È un club underground in stile moderno.

E mentre il terminal dei traghetti del 1906 ai piedi di FDR Drive potrebbe non sembrare il luogo più esclusivo, la Casa Cipriani da 47 camere e suite ha entusiasmato alcuni dei viaggiatori famosi più esigenti sin dal suo debutto con le sue splendide viste sul fiume e la cena in discoteca luogo. .

A Soho, incastonato tra Spring e Prince, gli immancabili Firmdale Hotels di Londra mettono fuori gioco la città con il Crosby Street Hotel – il suo primo progetto negli Stati Uniti – che offre uno dei migliori soggiorni della Grande Mela in una delle sue strade più affascinanti.

E per dimostrare che Crosby Street non era una meraviglia, gli hotel Firmdale hanno preso il controllo del centro città con il Whitby Hotel, ricordando alle gigantesche dimore che dominano il quartiere che dimensioni e lusso sono due cose diverse.

L'esclusivo rifugio urbano di Aman Hotels sulla Fifth Avenue e West 57th Street appare nella lista delle élite. La sicurezza di New York

Fuggi da New York City visitando l'esclusiva Aman Zone.

Michelin consiglia hotel da anni, ma il sistema principale è nuovo.

“Con questo nuovo riconoscimento, la Guida Michelin apre un capitolo completamente nuovo nel servizio che offre ai viaggiatori, che è stata la sua ancora di salvezza negli ultimi 124 anni”, ha dichiarato in una nota Gwendal Poulenic, direttore internazionale.

“Con fermezza nel nostro approccio sul campo, gli ispettori della Guida Michelin hanno creato questo elenco senza precedenti per condividere le loro migliori esperienze alberghiere negli Stati Uniti. “Ogni struttura che riceve una, due o tre chiavi Michelin è un gioiello scolpito da professionisti di talento”, ha aggiunto.

Casa Cipriani New York è un boutique hotel di lusso situato in un ex terminal dei traghetti del 1906. Per gentile concessione di Casa Cipriani

Primi premi importanti – per la Francia, com – Annunciato l'8 aprile. I premi americani sono stati annunciati durante una cerimonia tenutasi mercoledì a Manhattan.

“Negli ultimi quattro anni, il nostro team di selezione composto da esperti appassionati e indipendenti ha esaminato, scrutato e selezionato più di 5.000 hotel eccezionali da includere nel nostro portafoglio”, si legge in una dichiarazione precedente.

“Ognuno è stato selezionato per la sua eccezionale qualità. Tra queste migliaia di hotel, quelli che offriranno i migliori soggiorni riceveranno uno speciale riconoscimento Michelin.

L'Auberge du Soleil, il luogo di nascita del marchio in rapida crescita Auberge, ha ricevuto il massimo dei voti per la sua ospitalità nella Napa Valley. Auberge du Soleil, Napa

Gli ospiti del Post Ranch Inn di Big Sur godono di viste infinite sull'Oceano Pacifico. Kodiak Greenwood

Allora cosa significano le chiavi Michelin?

“Proprio come le famose stelle che indicano le migliori esperienze culinarie nella selezione dei ristoranti della Guida Michelin, le Michelin Keys rivelano quali strutture nel portafoglio di hotel della Guida offrono i soggiorni più eccezionali. Si tratta di un nuovo standard per i viaggiatori, in cui ogni esperienza alberghiera si qualifica termini di una gamma più ampia di servizi.” Semplice.

L'hotel One-Key Michelin è descritto come un “soggiorno molto speciale”.

Il classico Hotel Bel-Air di Los Angeles non ha avuto problemi a raggiungere la vetta della nuova lista Michelin. Hotel Bel Air

La nuova classificazione rappresenta il desiderio di Michelin di diventare un punto di riferimento negli hotel di lusso, come l'Auberge du Soleil a Napa. Auberge du Soleil, Napa

“Questo è un vero gioiello con carattere e personalità propri. Può rompere gli schemi, offrire qualcosa di diverso o semplicemente essere uno dei migliori nel suo genere. Il servizio fa sempre il possibile e offre molto di più rispetto a strutture con prezzi simili,” hanno detto gli esperti.

Per un livello superiore, la Double Key è un “soggiorno eccezionale”.

“Un luogo davvero unico ed eccezionale in ogni modo, dove garantiamo sempre un'esperienza indimenticabile. Un hotel con carattere, carattere e fascino, gestito con evidente orgoglio e grande cura. Il design o l'architettura accattivante e il vero senso del luogo lo rendono un luogo di soggiorno eccezionale”, hanno spiegato i professionisti.

Gli ospiti dell'Auberge godono di splendide viste sulla Napa Valley dalle loro camere e suite. Auberge du Soleil, Napa

L'icona di Los Angeles è stata aggiornata in modo sensibile negli ultimi anni. Hotel Bel Air

Il Three Key Hotel è quello che può essere meglio descritto come un “soggiorno straordinario”.

“Qui è tutta una questione di meraviglia e lusso: questo è l'apice del comfort, del servizio, dell'eleganza e dell'eleganza. Questo è uno degli hotel più esclusivi ed eccezionali al mondo e una destinazione in sé per il viaggio di una vita. Tutti gli elementi di grande ospitalità sono qui per garantire che ogni soggiorno rimanga memorabile e memorabile.”

Anche il famoso “Pink Palace” di Beverly Hills ha subito uno o due lavori di ristrutturazione. Hotel Beverly Hills

Post Ranch Inn offre 39 camere e cottage in una delle zone più pittoresche della costa della California. Kodiak Greenwood

Ecco gli 11 hotel stellati Michelin per il 2024 negli Stati Uniti:

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}