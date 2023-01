Bray Wyatt interagisce con un fan, temendo per il suo futuro in WWE

notizia Il ritorno di Vince McMahon nel consiglio di amministrazione della WWE – e un possibile ritorno al team creativo della WWE – ha fatto preoccupare molti fan per il ritorno delle Superstar alla promozione sotto la sorveglianza di Triple H.

Uno di questi fan è specificamente preoccupato per il futuro di Bray Wyatt, il più grande nome a tornare in WWE durante il breve ritiro di McMahon lo scorso anno.

Caro Bray Wyatt, ha twittato il fan Rivolgendosi alla sua Superstar WWE preferita. “So che non sei più quel ragazzo. Ma… Si scopre che ho paura, Bray. Ho paura di perderti di nuovo in WWE. Questa è la mia paura.”

Dozzine di fan hanno risposto al post con messaggi simili, promettendo di boicottare la programmazione della WWE se Wyatt fosse mai stato rilasciato di nuovo dalla compagnia.

Sembra che lo stesso Wyatt potrebbe essere un po’ preoccupato per il suo ex capo, Vince, che torna in WWE, perché Adoro il post sopra su Twitter.

Al suo ritorno in WWE lo scorso venerdì, McMahon ha confermato di averlo fatto Nessuna intenzione di interrompere le operazioni quotidiane dell’azienda, chiarendo che i dipendenti esistenti che producono televisione/contenuti rimarranno nei loro “ruoli, doveri o responsabilità”. Successivamente, diversi rapporti hanno suggerito che Triple H avrebbe continuato come Chief Content Officer per la WWE, come evidenziato dal fatto che questo è vero McMahon non era alle registrazioni di “WWE Raw” o “WWE SmackDown”. Da quando è stato annunciato il suo ritorno.

Nel frattempo, ci sarà il tanto atteso ritorno di Wyatt al cerchio quadrato La prima “partita in campo nero” contro i Los Angeles Knights al prossimo evento live Royal Rumble Premium. Mentre l’ex campione WWE Ho lavorato su alcuni eventi dal vivo il mese scorsoNon ha ancora lottato in un match televisivo da quando è tornato in WWE a ottobre.