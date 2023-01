La sonda Lunar Flashlight della NASA ha problemi nel suo viaggio verso la luna

La nuova mini-sonda lunare della NASA sta combattendo un problema di propulsione mentre si dirige verso la luna.

veicolo spaziale, chiamato Torcia lunare, che ha lanciato il mese scorso una missione alla ricerca di ghiaccio d’acqua sulla superficie lunare. Si prevede inoltre che la sonda testerà una nuova spinta “verde” durante il suo viaggio di quattro mesi su Marte LunaMa i suoi motori hanno un problema, ha detto la NASA giovedì (12 gennaio).

Mentre il satellite è sano e sta comunicando con la NASA Rete dello spazio profondoIl team delle operazioni della missione ha scoperto che tre dei quattro propulsori avevano prestazioni scadenti. aggiornare (Si apre in una nuova scheda). “Sulla base dei test a terra, il team ritiene che le scarse prestazioni possano essere causate da ostruzioni nelle tubazioni del carburante che potrebbero limitare il flusso di propellente ai propulsori”.

un SpaceX Razzo Falcon 9 La Lunar Flash Probe ha sparato sulla luna l’11 dicembre insieme a un lander lunare giapponese che trasportava un modulo lunare costruito dagli Emirati Arabi Uniti. Uno smallsat della NASA è progettato per cercarlo Ghiaccio d’acqua al polo sud lunaredove la NASA spera di far atterrare gli astronauti tra qualche anno.

I funzionari della NASA hanno affermato che i controllori di volo della Lunar Flashlight hanno notato problemi con il sistema di propulsione della sonda circa tre giorni dopo il lancio, quando è diventato evidente che si stava muovendo con una spinta ridotta. Ora, gli ingegneri di missione stanno elaborando nuovi piani per far funzionare i propulsori più a lungo per completare il viaggio della torcia lunare verso la Luna.

“Il team prevede di far funzionare i propulsori presto per periodi molto più lunghi, sperando di eliminare qualsiasi potenziale ostruzione della linea del propellente durante l’esecuzione di manovre di correzione della rotta che manterranno la mini-luna sulla rotta per raggiungere la sua orbita lunare pianificata”, ha scritto la NASA nel suo articolo. Aggiornamento del giovedì. “Nel caso in cui il sistema di propulsione non possa essere ripristinato alle massime prestazioni, il team della missione svilupperà piani alternativi per eseguire tali manovre utilizzando il sistema di propulsione alla sua attuale capacità di spinta ridotta”.

Foto del veicolo spaziale Lunar Flashlight testato prima del lancio. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

Sarà una dura ripresa per la torcia lunare, che ha all’incirca le dimensioni di una valigia. La NASA ha scritto che il veicolo spaziale “dovrà eseguire manovre giornaliere di correzione della rotta a partire dai primi di febbraio per raggiungere l’orbita lunare tra quattro mesi”. La navicella lancia le sue spinte in brevi impulsi, ciascuno della durata di pochi secondi. Usa un carburante rosa noto come Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic, che è Progettato per essere meno tossico È il propellente idrazina nella maggior parte dei veicoli spaziali.

La missione Lunar Flashlight richiede che la sonda entri in un’ampia orbita lunare circolare che la porterà entro 9 miglia (15 chilometri) dalla superficie nel suo punto più vicino e la invierà fino a 43.000 miglia (70.000 km) dalla luna. La luna è nel suo punto più lontano. (L’orbita è simile a quella attualmente testata dalla NASA SONDA CAPSTONE Sarà utilizzato dall’agenzia stazione del cancello per i futuri astronauti.)

Dalla sua orbita, la torcia lunare utilizzerà quattro laser a infrarossi e un nuovo tipo di riflettometro laser per cercare il ghiaccio superficiale nei crateri permanentemente in ombra al polo sud della luna. Il veicolo spaziale sta anche testando un nuovo computer di volo a bassa potenza chiamato Sphinx che è stato specificamente progettato per essere in grado di resistere alle radiazioni nell’ambiente ostile dello spazio. La nuova Iris Radio dovrebbe anche testare sistemi di navigazione ultraprecisi per future piccole sonde dirette verso altre destinazioni nella nostra regione. Sistema solareha detto la NASA.

Lunar Flashlight non è l’unica sonda della NASA a incontrare problemi dopo il lancio.

CAPSTONE ha avuto i suoi problemi, Contatto perso con la Terra Poco dopo la separazione dal booster Rocket Lab Electron a luglio. La sonda ha anche iniziato a muoversi nello spazio dopo che un motore si è bruciato a settembre. Il team operativo della missione, guidato da Advanced Space con sede in Colorado, ha risolto entrambe le vulnerabilità, permettendo a CAPSTONE di raggiungere la sua orbita finale A novembre.

