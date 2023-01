Apertura del lavoro di capo allenatore dei Colts: intervista con il presidente Eric Bienemy giovedì sera

Giovedì notte , Capi di Kansas City Il coordinatore offensivo Eric Bienemy è stato intervistato da Indianapolis Colt per il posto vacante di allenatore, Secondo la squadra.

Il proprietario di Colts, Jim Irsay, ha dato la notizia tramite il suo account Twitter ufficiale l’account.

Ho appena concluso la nostra intervista con Eric Bienemy – Jim Irsay 13 gennaio 2023

Binemi, 53 anni È stato preso in considerazione per posizioni di capo allenatore nelle ultime cinque stagioni, ma nessuna squadra ha scelto di assumerlo. I Chiefs rimangono ottimisti che questa potrebbe essere una bassa stagione per Benemi, che è stato l’allenatore dei running back della squadra (2013-17) prima di essere promosso a coordinatore della squadra (2018-oggi) nelle ultime cinque stagioni.

Team Eric Bieniemy ha intervistato o ha avuto una richiesta di intervista negli ultimi 4 anni: Bengals, delfini, giaguari, caricatori, broncos, santi, falchi, leoni, jet, Texas, marroni, giganti, pantere, buckeyes, aquile. – Harold R. Kuntz (@HaroldRKuntz3) 7 febbraio 2022

Alla fine di dicembre, all’allenatore dei Chiefs Andy Reid è stato chiesto cosa potrebbe far pendere la bilancia con Benemi in questa bassa stagione.

“Ho pensato [the league] Ha fatto un ottimo lavoro in bassa stagione [potential candidates] Insieme ai proprietari”, ha detto Reed, riferendosi alla NFL Nel mese di maggio si è svolto il primo Programma di Accelerazione per Coach e Front Office. Per me, questa è stata la differenza. Un ambiente più informale. No, “Devo assumere questo ragazzo adesso.” Impara a conoscerli. Lo apprezzo.

“Ho pensato che fosse un bene per Eric. So cosa può fare. L’ho detto 100 volte. Non ho cambiato idea al riguardo. Quindi, spero che abbia una possibilità.”

Reid e Bieniemi hanno portato i Chiefs al numero 1 della classifica del campionato in yard a partita (413,6) e punti a partita (29,2) nel 2022. È l’unico coordinatore offensivo che il futuro due volte MVP Patrick Mahomes abbia conosciuto come minorenne.

I Colts hanno rilasciato Frank Reich a metà stagione, passando le redini all’ex centro Jeff Saturday. Tra Reich e sabato, i Colts sono arrivati ​​27esimi in campionato in punti a partita (17.0), chiudendo con un record di 4-12-1.

Il caso di Bienemy può essere aiutato dalla familiarità con il direttore generale di Colts Chris Ballard, che ha lavorato nel dipartimento di scouting e personale dal 2013-17.

Questa è la prima intervista conosciuta di Byanyemi per questo ciclo. Anche Arizona, Carolina, Denver e Houston Hai delle posizioni vacanti come capo allenatore da riempire.