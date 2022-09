La NASA incombe sul prossimo tentativo di lancio di Artemis I a causa di una tempesta tropicale

Iscriviti alla newsletter di Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di scoperte sorprendenti, progressi scientifici e altro ancora.





Il razzo Artemis I non verrà lanciato per la terza volta martedì come previsto a causa dei timori che la tempesta tropicale Ian si stia dirigendo verso Cuba e la Florida.

Dopo l’incontro di sabato mattina, il team Artemis della NASA ha deciso di rinunciare all’opportunità di lancio il 27 settembre e si sta ora preparando a ritirare il suo enorme razzo lunare.

“Martedì, la tempesta tropicale Ian dovrebbe spostarsi a nord attraverso il Golfo del Messico orientale sotto forma di uragano, al largo della costa sud-occidentale della Florida. Un fronte freddo scoppierà anche nel nord della Florida verso sud”, ha detto il meteorologo della CNN Haley Brink.

“La combinazione di questi fattori meteorologici consentirà maggiori possibilità di pioggia su gran parte della penisola della Florida martedì, compreso Cape Canaveral. Si prevede che piogge e temporali saranno numerosi e diffusi in tutta la regione. Possono arrivare anche tempeste tropicali provenienti da Ian martedì sera attraverso il centro della Florida.”

Nel frattempo, il razzo Space Launch System e la navicella spaziale Orion continuano a sedersi sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center in Florida.

I membri del team continuano a monitorare il tempo mentre decidono quando restituire l’assemblaggio del missile al Kennedy Vehicle Assembly Building. La NASA riceverà informazioni dalla US Space Force, dal National Hurricane Center e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration per informare la loro decisione.

Gli ingegneri hanno posticipato la loro decisione finale su quando ripiegare mentre raccolgono dati e analisi aggiuntivi. Se la squadra decide di reinserire il missile nell’edificio, il processo inizierà domenica sera tardi o all’inizio di lunedì.

I preparativi potrebbero abbreviare il normale processo di tre giorni, necessario per riportare la navicella all’interno. E una volta che l’auto si muove nella carrozza cingolata lenta, possono essere necessarie 10 ore o più.

La pila di missili può rimanere nella piattaforma e resistere a venti fino a 85 miglia orarie (74,1 nodi). Se la pila deve essere ritratta nell’edificio, può sopportare venti sostenuti inferiori a 46 mph (40 nodi).

Venerdì, il Team Artemis ha dichiarato che il 2 ottobre era una data di lancio di riserva. Ma è improbabile che venga fissata una nuova data di rilascio fino a quando non verrà presa la decisione di fare marcia indietro.

“L’agenzia sta adottando un approccio a più livelli nel suo processo decisionale per consentire all’agenzia di proteggere i propri dipendenti completando un record sicuro e tempestivo per soddisfare le esigenze delle loro famiglie, proteggendo al contempo la possibilità di andare avanti con gli altri l’opportunità di lanciare nella finestra corrente se le previsioni del tempo migliorano”, secondo il comunicato della NASA.

Le preoccupazioni sulla composizione del sistema meteorologico caraibico hanno portato a condizioni meteorologiche favorevoli solo del 20% per il lancio, secondo Previsioni emesse dalla US Space Force Venerdì.

Le restrizioni in vigore richiedono che la missione Artemis I non voli attraverso precipitazioni. Le restrizioni al lancio sono progettate per evitare fulmini naturali e missilistici sui missili in volo, che possono causare danni al missile e mettere in pericolo la sicurezza pubblica, secondo la Space Force.

Il fulmine a razzo si forma quando un grande razzo vola attraverso un campo elettrico abbastanza forte nell’atmosfera, quindi una nuvola che non produce fulmini normali può causare fulmini a razzo, secondo la Space Force.