L’attrice Louise Fletcher muore a 88 anni

Louise Fletcher, l’attrice che ha vinto un Oscar per il suo ruolo di infermiera malvagia “Qualcuno ha volato sul nido del cuculo”, È morta venerdì in Francia, secondo il suo agente David Shaul. Aveva 88 anni.

Shaul ha detto che Fletcher è morto per “cause naturali”, senza fornire ulteriori dettagli. Era circondata dalla famiglia nella loro casa a Montdauraus.

Shaul, che ha detto di aver lavorato con Fletcher negli ultimi decenni, ha detto che ha vissuto in un ranch convertito di 300 anni lì e ha anche residenza a Los Angeles.

La Francia era il suo posto preferito su questo pianeta; Hai costruito una casa in un posto bellissimo che ami. “Era una donna meravigliosa – che professione.”

Oscar Fletcher per il suo secondo film è arrivato dopo una lunga pausa dalla recitazione per crescere i suoi figli.

Jack Nicholson recita in Qualcuno volò sul nido del cuculo nei panni di un nuovo paziente in un istituto psichiatrico, dove Mildred Ratched – interpretata da Fletcher – regna come un’infermiera prepotente e controllante.

Nel suo discorso all’Oscar, Fletcher ha gentilmente ringraziato i suoi compagni di cast di “Cuckoo’s Nest” e poi, usando il linguaggio dei segni, ha ammesso che i suoi genitori sordi guardavano a casa.

Louise Fletcher vince il premio come migliore attrice nel 1976



“Voglio ringraziarvi per avermi insegnato a sognare. Vedete il mio sogno diventare realtà”, ha detto loro.

Il film ha vinto i migliori cinque Oscar nel 1975 – per il miglior film, il regista Milos Forman, la sceneggiatura adattata, l’attore Nicholson e l’attrice Fletcher.

Il suo ruolo è diventato uno dei più grandi cattivi nella storia del cinema e si è classificata quinta nella lista stilata dall’American Film Institute, dietro artisti del calibro di Hannibal Lecter e The Wicked Witch of the West.

Nel 2020, il ruolo di Fletcher è stato l’ispirazione per la serie TV di Ryan Murphy “Ratched”.

Fletcher ha anche interpretato un ruolo in corso nella serie “Star Trek: Deep Space Nine” e ha interpretato Helen Rosmond nel film del 1999 “Cruel Intentions” tra molti altri crediti cinematografici e televisivi. Di recente è apparsa nella serie comica Netflix “Girl Boss” e nella serie “Shameless”.

Fletcher lascia i suoi due figli, John e Andrew Peck. sua sorella Roberta Ray; e nipote. Fletcher sposò Jerry Beck nel 1959 e la coppia divorziò nel 1977.