Il primo volo dell'astronauta del Boeing Starliner: aggiornamenti in tempo reale

Giovedì (25 aprile) l'equipaggio di prova di volo della durata di una settimana ha superato l'ultima revisione della preparazione al volo con la NASA. Il CFT, la prima missione Starliner con astronauti, mira a certificare il veicolo spaziale per missioni di sei mesi verso la Stazione Spaziale Internazionale che potrebbero iniziare nel 2025. Maggiori informazioni sul “lancio di lancio” di Starliner qui su Space.com.

L'esercitazione si è svolta presso il Kennedy Space Center della NASA a Orlando, in Florida, e prevedeva l'esecuzione di un conto alla rovescia con la navicella spaziale Starliner, situata in cima al razzo Atlas V della United Launch Alliance che la trasporterà alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

“Wilmore e Williams hanno completato una serie di traguardi importanti nel giorno del lancio, tra cui l'adattamento, il lavoro nel simulatore della cabina di pilotaggio e l'esecuzione dello stesso software che verrà utilizzato durante il lancio.” Hanno scritto i funzionari della NASA In un post sul blog venerdì (26 aprile).

Gli astronauti dello Starliner I terminano l'addestramento prima del lancio, previsto per il 6 maggio

Gli astronauti dello Starliner arrivano al sito di lancio

Gli astronauti del Boeing Crew Flight Test Butch Wilmore (a sinistra) e Sonny Williams, entrambi della NASA, arrivano al Kennedy Space Center dell'agenzia in Florida il 25 aprile a bordo di un T-38 prima del loro lancio. (Credito immagine: NASA)

I due astronauti della NASA che voleranno a bordo della prima navicella spaziale Starliner con equipaggio della Boeing sono arrivati ​​al Kennedy Space Center in Florida per prepararsi al loro storico lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale il 6 maggio.

Il pilota collaudatore di volo Boeing Starliner Butch Wilmore e il pilota Sunita Williams hanno fatto atterrare il loro aereo supersonico T-38 della NASA presso la struttura di lancio e atterraggio del centro spaziale dopo un breve volo da Ellington Field a Houston vicino al Johnson Space Center.

Gli astronauti saranno lanciati verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella spaziale Starliner della Boeing e di un razzo Atlas V dallo Space Launch Complex 41 presso la Cape Canaveral Space Force Station vicino a KSC. La loro missione di una settimana alla Stazione Spaziale Internazionale è una crociera finale per il veicolo Starliner della Boeing per dimostrare che è pronto per i voli operativi dell'equipaggio della NASA. Al termine della missione, lo Starliner si lancerà con il paracadute sulla Terra ed effettuerà un atterraggio nel sud-ovest degli Stati Uniti.