Arne Slott: il Liverpool è d'accordo con il Feyenoord su un nuovo contratto per l'allenatore

Liverpool e Feyenoord hanno concordato un pacchetto di risarcimenti che consentirà ad Arne Slott di diventare il successore di Jurgen Klopp ad Anfield.

Il 45enne olandese è ora libero di unirsi al Liverpool in estate dopo la fine della stagione di Eredivisie del Feyenoord.

L'atleta È stato riferito all'inizio di questa settimana che il Liverpool aveva rifiutato un'offerta di apertura di 9 milioni di euro (7,7 milioni di sterline, 9,6 milioni di dollari) dal Feyenoord, ma le due parti hanno ora raggiunto un accordo.

Slott ha confermato giovedì di volere il lavoro del Liverpool, dicendo a ESPN prima della vittoria del Feyenoord in Eredivisie contro i Go Ahead Eagles che era “fiducioso” che un accordo sarebbe stato raggiunto tra le due parti in futuro.

Tutto quello che devi sapere su Arnie Slott

Il vice allenatore del Feyenoord Sepke Hulshof e il capo della prestazione Robin Peters si uniranno a Slott al Liverpool.

Klopp ha approvato l'imminente nomina di Slott nella sua conferenza stampa venerdì pomeriggio prima della partita di Premier League del Liverpool contro il West Ham United.

“Quello che mi piace molto di questo è che se è la persona giusta che vuole accettare il lavoro, è disperato e motivato, facciamolo”, ha detto Klopp, che si dimetterà alla fine della stagione dopo nove anni al squadra. Comando.

“Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio e tutte le cose che sento di lui come uomo. Alcune persone che conosco, loro lo conoscono, io non lo conosco ancora. Bravo allenatore, bravo ragazzo.

“Se lui è la soluzione per il club allora sono più che felice. Non è mio diritto giudicare, ma mi sembra tutto a posto”.

Vai più in profondità READ LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry guidano il roster di USA Basketball per le Olimpiadi del 2024 Arne Slott: l'ascesa del prossimo allenatore del Liverpool: “È il più onesto possibile”

L'interesse del Liverpool per Slot è diventato evidente solo all'inizio di questa settimana, mentre si concentravano sul tacere e sul mostrare rispetto per il Feyenoord in vista della finale di Coppa d'Olanda di domenica scorsa, una partita poi vinta contro il Nijmegen.

Slot ha portato il Feyenoord al titolo Eredivisie la scorsa stagione e la sua squadra è seconda in classifica con tre partite rimaste in questa stagione. Dopo aver vinto il titolo la scorsa stagione, Slott ha attirato l'interesse del Tottenham Hotspur, ma il 45enne alla fine ha rifiutato l'offerta e ha nominato Ange Postecoglou al suo posto.

Slott ha ricevuto elogi per il suo stile di calcio offensivo e la capacità di sviluppare giovani giocatori, caratteristiche che si allineano strettamente con ciò che il Liverpool sta cercando mentre cerca un sostituto per Jurgen Klopp, che ha annunciato la sua partenza dal club alla fine di questa stagione a gennaio. .

Xabi Alonso – prima di annunciare il mese scorso che sarebbe rimasto al Bayer Leverkusen per la prossima stagione – e Ruben Amorim erano tra gli altri candidati considerati dal Liverpool per sostituire Klopp prima di optare per Slott. Dopo il loro arrivo all'inizio di quest'anno, Michael Edwards, chief football officer del Fenway Sports Group, e Richard Hughes, nuovo direttore sportivo del Liverpool, si sono presi carico della ricerca manageriale.

Il Liverpool occupa il terzo posto in classifica e affronterà il West Ham United nella prossima partita.

Perché il Liverpool ha scelto un'apertura?

Analisi del corrispondente del Liverpool Athletic James Pearce

Il Liverpool ha preso il suo uomo.

Dopo aver valutato i meriti di un'ampia gamma di candidati manageriali in tutta Europa, una ricerca condotta dal responsabile calcio del Fenway Sports Group Michael Edwards e dal nuovo direttore sportivo Richard Hughes si è conclusa con un bussare alla porta del Feyenoord.

Dopo un lungo processo di due diligence, Arne Slot è stata ritenuta la soluzione migliore in termini di criteri chiave per il lavoro.

Il suo stile di gioco offensivo attraente e ad alta intensità era gran parte del fascino di Edwards e Hughes. Credono che si inserirà nella formazione dei giocatori che ha ereditato.

Così come la sua comprovata esperienza nello sviluppo di giovani giocatori, oltre alle sue capacità gestionali e comunicative. Le referenze personali raccolte da chi ha lavorato con lui erano brillanti.

È sicuramente un grande passo avanti per Slot. Ci sono delle scarpe enormi da riempire con la partenza di Jurgen Klopp.

La pressione e il controllo ad Anfield saranno molto lontani dalla vita a Rotterdam. Rappresenta un po' una scommessa dato che Slott non ha mai allenato in nessuno dei primi cinque campionati europei.

Ma in realtà, chiunque abbia scelto il Liverpool dopo che Xabi Alonso si è escluso dalla corsa, avrebbe diviso le opinioni.

Il corpus di lavori di Sloat nei Paesi Bassi è davvero impressionante. Ora deve ripagare la fede dentro di lui.

Vai più in profondità L'offerta da 9 milioni di euro del Liverpool e perché gli allenatori costano meno dei giocatori

(Foto di Rico Brewer/Socrates/Getty Images)