Damar Hamlin dei Buffalo Bills è in condizioni critiche dopo essere crollato durante una partita della NFL

Non si è discusso della ripresa del gioco, ha detto, contraddicendo i commenti di Joe Buck, un annunciatore play-by-play di ESPN, in onda. Prima che i giocatori tornassero negli spogliatoi, Buck ha detto che gli era stato detto che avrebbero avuto circa cinque minuti per prepararsi a riprendere il gioco. “Questa è la parola che stiamo ricevendo dalla lega e la parola che stiamo ricevendo dal downfield, ma nessuno si muove”, ha detto Buck.

“Non si trattava di continuare il gioco”, ha detto Vincent ai giornalisti in una teleconferenza all’inizio di martedì. “L’aspetto competitivo non mi è mai passato per la testa, non mi è mai passato per la testa”.

Un portavoce della lega ha detto che i giocatori, lo staff e i Bills hanno in programma di tornare a Buffalo lunedì sera. Vincent e altri funzionari della lega hanno dichiarato di non avere ancora intenzione di ricominciare la partita, che è stata interrotta con i Bengals in vantaggio per 7-3.

il Lo ha dichiarato la NFL Players Association in una nota È stato in contatto con giocatori di entrambe le squadre e con la NFL “L’unica cosa che conta in questo momento è la salute e il benessere di Damar”, afferma la nota.

Hamlin, un giocatore del secondo anno reclutato da Pittsburgh, è titolare da settembre a causa di infortuni alla Buffalo High School. Entro un’ora dal ricovero in ospedale, Alla guida di un gioco guidato dall’Hamlin Charitable Trust Ha guadagnato più di $ 650.000 tramite un sito di crowdfunding.