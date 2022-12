L’attacco di Clemson svanisce di nuovo nella sconfitta per 31-14 all’Orange Bowl contro il Tennessee

Il tanto atteso cambio di quarterback di Clemson non ha fatto molta differenza all’Orange Bowl.

Con DJ Uiagalelei fuori per l’Oregon State e la straordinaria matricola Kady Klopnik che ha iniziato la sua prima carriera, i Tigers hanno mosso la palla relativamente bene ma sono caduti poco dopo volta una volta entrati nel territorio del Tennessee.

Clemson e Tennessee erano in vantaggio di oltre 50 in nove dei loro primi 10 drive, ma sono usciti con solo sei punti in quel periodo. C’è stato un field goal falso fallito, tre field goal mancati, cattiva gestione dell’orologio della zona rossa alla fine del tempo e un turnover sui touchdown.

È stato brutto per Klopnik e per i Tigers, e quella lunga lista di falli si è rivelata costosa quando il Tennessee ha raggiunto una vittoria per 31-14, la più grande vittoria del programma da quando ha vinto il BCS National Championship nel 1998.

Mentre Clemson oscillava costantemente, il Tennessee è stato in grado di mettere la palla in end zone dietro il braccio di Joe Melton. Milton Hendon ha sostenuto Hooker nelle ultime due stagioni, ma ha fatto il suo secondo inizio dopo che Hooker ha subito un infortunio al ginocchio di fine stagione.

Milton ha un braccio enorme ma ha lottato con la precisione per tutta la sua carriera. In questa partita, Melton è stato il miglior quarterback in campo. Ha lanciato una serie di palle profonde impressionanti mentre si adattava anche a lanci in finestre strette con velocità per le conversioni del terzo down. Il suo passaggio da touchdown a Bru McCoy ha aperto le marcature alla fine del primo quarto.

E nella ripresa Melton ha aggiunto altri due passaggi da touchdown. Uno di loro è arrivato negli ultimi secondi del terzo quarto per estendere il vantaggio del Tennessee a 21-6. E dopo che Clemson ha finalmente segnato un touchdown per il 21-14 con 10:01 da giocare, Melton ha risposto trovando Ramell Keaton dietro la difesa per 46 yard per riportare il punteggio sul 28-14.

La chiamata di Melton a Keaton è stata la risposta sicura del Tennessee quando Clemson sembrava avere un barlume di speranza. Il touchdown è arrivato solo 1:27 dopo che Clemson ha portato il punteggio sul 21-14 su un touchdown di Klopnik. Ha tolto il vento alle vele di Clemson e si è rivelato il pugnale che ha coronato una stagione imponente per il Tennessee.

La migliore stagione del Tennessee in 20 anni

Il Tennessee non ha vinto una partita importante da quando ha vinto il campionato nazionale nel 1998. Vincendo l’Orange Bowl, il Tennessee ha raggiunto il punteggio di 11 vittorie per la prima volta dal 2001.

È stata una bella inversione di tendenza per uno spettacolo impantanato nello scandalo solo pochi anni fa. L’allenatore Josh Heupel dell’UCF è arrivato e ha fatto un rapido successo e ha visto accumularsi le vittorie.

Il Tennessee è andato 18-8 nelle due stagioni di Hobble e ha vinto 13 delle ultime 16 partite. L’UT è salito al numero 1 durante la stagione regolare ed è stato nella foto dei playoff del college football per tutto il mese di novembre.

Sebbene Hooker e molti altri giocatori di spicco si trasferiranno alla NFL, c’è ancora una miriade di talenti che torneranno nel 2023. Questo include Melton, che competerà per il posto di titolare con la matricola a cinque stelle Niko Iamalieva, che è già in campus come uno dei primi iscritti.

È difficile non essere ottimisti sul futuro del programma del Tennessee, specialmente con l’espansione dei playoff in pochi anni. Essere nella stessa divisione della Georgia è ovviamente una bella sfida, ma ci sarà un maggiore accesso al campionato nazionale una volta che lo stadio si espanderà a 12 nel 2024.

Qual è il futuro di Clemson?

Da parte di Clemson, è stata una fine deludente per un’altra stagione instabile. I Tigers hanno lottato duramente in attacco nel 2021 e l’ACC Championship Series ha segnato i suoi sei anni. Nonostante le continue prestazioni deludenti in attacco, Clemson è tornato ai vertici della AFC in questa stagione, ma è difficile non interrogarsi sulla traiettoria complessiva del programma.

Con la sconfitta, Clemson ha chiuso 11-3. Prima delle ultime due stagioni, Clemson non aveva avuto stagioni consecutive con tre o più sconfitte dal 2010 e 2011.

Klopnik è solo un vero debuttante e il suo livello di talento è stato molto evidente nella partita di venerdì sera. Ma anche gli allenatori di Clemson hanno messo molto sulle sue spalle, e lo hanno fatto su un grande palco della partita di New Year’s Six. Klopnik ha concluso con 54 tentativi di passaggio e 20 tentativi di corsa. Aveva i suoi momenti, ma l’insulto nel suo complesso sembrava sconnesso.

Dabo Swinney sembra avere un giovane quarterback promettente nel suo programma, ma è giusto chiedersi se il suo intero approccio offensivo abbia bisogno di una nuova serie di occhi.