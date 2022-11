Patrick Beverley dei Lakers ha sospeso 3 partite per un incidente di spinta

Guardia dei Los Angeles Lakers Patrizio Beverly Tre partite sospese per “aver spinto troppo” il centro dei Phoenix Suns Dender Eaton L’NBA ha annunciato giovedì che l’omone non stava guardando e lo ha fatto cadere fuori dal campo nella partita di Los Angeles contro i Suns martedì.

Nella dichiarazione della lega, attribuita al vicepresidente esecutivo e presidente delle operazioni di basket Joe Dumars, la sospensione è stata interpretata come “basata in parte sulla storia di Beverly nel settore non sportivo”.

La sospensione è senza retribuzione e costerà a Beverly $ 268.965 di stipendio, secondo Bobby Marks che si affaccia sul front office di ESPN.



Beverley salterà le partite consecutive dei Lakers contro i San Antonio Spurs venerdì e sabato, nonché la partita casalinga di lunedì contro gli Indiana Pacers.

A Beverley è stato assegnato un fallo tecnico ed è stato espulso per aver caricato ad Ayton dopo che Ayton era in piedi sopra uno swingman dei Lakers Austin Reevesmentre Reeves era a terra dopo un flagrante errore della guardia dei Suns Devin Booker. La sequenza si è verificata con 3:55 rimanenti nel quarto quarto della sconfitta per 115-105 dei Lakers a Phoenix.

Dopo la partita, Beverley si è detto “decisamente” preoccupato che la lega lo punisse per le sue azioni, e ha aggiunto che avrebbe accettato la punizione che gli era stata inflitta.

“Io stesso non sono professionale. Certamente avrei potuto reagire diversamente”, ha detto. “Quindi, sì, sono un ragazzo grande. Prenderò i miei grumi qualunque cosa accada.”

Tuttavia, poco prima che la sospensione fosse annunciata nel pomeriggio del Ringraziamento, Beverly cinguettio con tono diverso.

Prima dell’incidente di martedì, nelle finali della Western Conference del 2021 e con i Suns pronti a battere i LA Clippers per una trasferta al round del campionato, Beverley – poi con i Clips – ha spinto la guardia dei Suns Chris Paolo Dietro.

Beverly ha una media di 4,1 punti, 3,9 rimbalzi e 2,9 assist in 14 partenze per i Lakers. Sta tirando i minimi in carriera dal campo (26,6%) e dalla linea dei 3 punti (23,8%).