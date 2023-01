Fonti vicine a Jim Harbaugh ritengono che sia un “affare fatto” se riceve un’offerta NFL

Scritto da Bruce Feldman, Nicole Auerbach, Austin Meek e Nick Cosmeder

ha detto più fonti vicine a Jim Harbaugh l’atleta Lunedì prevedono che lascerà il Michigan per NFL Se il franchisor gli offre un lavoro di coaching. Ecco cosa devi sapere:

Harbaugh ha compilato un record di 74-25 in otto stagioni al Michigan. ha condotto il Ghiottone Back-to-back tra titoli Big Ten e playoff di football universitario.

L’accordo per l’acquisto dell’allenatore è di soli 3 milioni di dollari quest’anno, e sta diminuendo ogni anno nel suo nuovo accordo. L’importo totale dovuto sarà dovuto entro 60 giorni dalle dimissioni. Harbaugh potrebbe essere licenziato per giusta causa se avesse partecipato a una ricerca di lavoro senza dirlo al direttore atletico, secondo il suo contratto.

“Penso che sia un buon affare se riceve un’offerta”, ha detto una fonte vicina a Harbou.

storia di fondo

L’anno scorso, Harbaugh, che ha portato il Michigan al suo primo titolo in 17 anni, ha cercato di tornare nella NFL.

Il giorno della firma nel 2022, Harbaugh ha incontrato i Minnesota Vikings Ma alla fine, non ha ottenuto il lavoro. In seguito ha detto ai giornalisti: “C’è stata una spinta per la NFL perché mi sono avvicinato al Super Bowl, ma questo è il momento. E questa è l’ultima volta. Ora andiamo a inseguire il più grande premio del college football”.

Quest’anno, Harbaugh ha portato la sua università a una stagione ancora più impressionante, rimanendo imbattuto nella stagione regolare e dominando il loro acerrimo rivale. Stato dell’Ohio, ripetutamente. Questa volta è successo a Columbus e i Wolverines hanno vinto, 45-23.

Nelle ultime due stagioni, Harbaugh ha dimostrato di aver continuato a evolversi come capo allenatore e che il suo programma ha ottenuto un’inversione di tendenza significativa. La messaggistica unificata è stata una grande favorita per la semifinale dei playoff del college football lo scorso fine settimana contro TCUE il Ma mi sono infastiditoE ora, con le squadre della NFL che ancora una volta prestano grande attenzione al 58enne Herbaugh, la sua prossima mossa sarà affascinante da guardare. indietro, forse a Denver Broncos o la sua vecchia squadra Indianapolis ColtPuò essere molto allettante. – Feldmann

Record di Harbaugh

Harbaugh è 44-19-1 come allenatore della NFL.

ha preso il sopravvento 49ers nel 2011 dopo che l’organizzazione è rimasta otto anni senza una stagione vincente e li ha portati alla partita per il titolo NFC nella loro stagione di debutto. Nella sua seconda stagione, li portò al Super Bowl dove persero contro suo fratello John Corvi di Baltimora Squadra. Nell’anno 3, gli Harbaugh 49ers sono tornati al gioco del titolo NFC. La sua squadra è andata 8-8 nella sua quarta e ultima stagione prima di tornare al college per conquistare il Michigan. – Feldmann

Perché avrebbe senso bronco

Dopo aver assunto tre head coach per la prima volta di fila che non sono riusciti a raggiungere un record di vittorie in nessuna delle loro sei stagioni messe insieme, la precedente esperienza di head coach è quasi certamente un prerequisito agli occhi del nuovo gruppo di proprietà di Denver. Il successo di Harbaugh con i 49ers – un record di 44-19-1 e tre vittorie consecutive nell’NFC Championship – attirerà sicuramente una franchigia che non ha raggiunto i playoff dal 2015.

C’è anche Stanford Connessione. Il CEO di Broncos Greg Benner e sua moglie, la comproprietaria Carrie Walton Benner, hanno entrambi frequentato la scuola di specializzazione all’università. Il contributore limitato Condoleezza Rice, parte del comitato di ricerca di Denver, ha profondi legami con Stanford, dove Harbaugh ha allenato dal 2007 al 2010. Rice ha recentemente aiutato Stanford a cercare un sostituto per l’allenatore di lunga data David Shaw.

Come ha sottolineato Boehner nel suo discorso ai media il mese scorso La sparatoria di Nathaniel Hackett che stava cercando qualità di tipo esecutivo nel prossimo allenatore della squadra, che avrebbe riferito direttamente a Penner. Sarebbe una casella spuntata da Harbaugh, che ha trascorso le ultime 19 stagioni come capo allenatore a livello universitario o professionale.

“Ho lavorato con molti grandi amministratori delegati”, ha detto Benner il 27 dicembre, “ed è iniziato con una leadership davvero forte. Questo sarà il fattore più importante qui all’allenatore. X e O sono ovviamente importanti, ma abbiamo bisogno di un leader forte per questa organizzazione che si concentri sulla vittoria. Ciò inizia con la cultura. Infonde un senso di responsabilità e disciplina. Abbiamo bisogno di identità piuttosto che di offesa. Al punto di partenza, deve riguardare la cultura e la leadership. Quelli le caratteristiche sono ciò su cui ci concentreremo maggiormente”. – Cosmider

