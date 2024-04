Dopo che i tifosi dei Knicks hanno invaso l'arena dei 76ers, Joel Embiid definisce l'affluenza del pubblico di casa “deludente”

PHILADELPHIA – Joel Embiid è deluso, e non solo perché i suoi Philadelphia 76ers sono a una partita dall'eliminazione.

Dopo la sconfitta per 97-92 contro i New York Knicks di domenica che ha portato il deficit del Philadelphia al primo turno a 3-1, Embiid ha detto di aver trovato l'affluenza alle urne nel suo stadio di casa “deludente”.

Domenica i fan dei Knicks hanno riempito gran parte del Wells Fargo Center, facendo serenate alla squadra e alla sua guardia, Jalen Brunson, con canti da MVP.

“Amo i nostri fan”, ha detto Embiid dopo la partita. “(Io) penso che sia un peccato e non ne parlo, ma è deludente. Ovviamente ci sono molti fan dei Knicks in viaggio che non ho mai visto prima, e sono qui da 10 anni. Sì, la cosa mi fa incazzare, soprattutto perché Philadelphia è considerata “città dello sport. Si presentavano sempre e non credo che dovrebbe succedere, sì.”

“La cosa mi dà un po' fastidio, soprattutto perché Philadelphia è una città sportiva.” pic.twitter.com/zfghjGvi94 – NBC Sports Filadelfia (@NBCSPhilly) 28 aprile 2024

I New Yorkers non erano presenti solo perché i Knicks hanno una delle fan base più grandi della NBA. Riguardava anche la posizione.

Un viaggio Amtrak dalla Penn Station di New York alla 30th Street Station di Philadelphia dura solo 90 minuti. E con l'una di pomeriggio del fine settimana, i fan dei Knicks possono prendere il treno per Filadelfia e tornare a casa prima dell'ora di cena. Naturalmente, è noto che i tifosi dei Knicks viaggiano bene.

La squadra abitualmente comanda le folle in altri mercati meno densi. Orlando viene spesso chiamata scherzosamente “Southern New York”, a causa di tutti i fan dei Knicks che invadono il Kia Center quando gli Orange e i Blue giocano lì. I fan dei Knicks si riuniscono due volte l'anno davanti al pubblico della Capital One Arena a Washington, DC, così come i partecipanti dall'altra parte del ponte al Barclays Center.

Questa non è nemmeno la prima volta che si riversano al Wells Fargo Center. A gennaio, i tifosi dei Knicks si riversarono sul campo dei 76ers durante la vittoria di 36 punti di Philly. Alla fine, quando molti fan di Filadelfia se ne erano andati, Brunson stava ricevendo cori da MVP nell'arena stradale, che includevano una fan base appassionata – e l'MVP in carica, Embiid.

Anche gli appassionati di sport a Filadelfia hanno la loro reputazione.

Vivono o muoiono con le loro principali squadre sportive, compresi i 76ers, Brunson, che ha segnato 47 punti nella vittoria in Gara 4, li conosce meglio del giocatore NBA medio. Potrebbe non aver mai giocato per i Sixers, ma ha recitato al college presso la Villanova University, che si trova appena fuori Filadelfia e gioca nella stessa arena dei Sixers.

“Non importa dove siamo, loro saranno lì. Sono grato per loro, sono grato per loro… e molte di queste situazioni non sarebbero finite senza di loro.” Brunson parla di aver visto i fan dei Knicks e di aver ascoltato i cori da MVP di Philly 🗣️ pic.twitter.com/ZJnyoULyJw -NBA (@NBA) 28 aprile 2024

C'è anche un'altra ragione.

“L'ho già detto prima, i fan di Philadelphia, sono così implacabili, così appassionati”, ha detto Brunson. “Voglio dire, sono un fan degli Eagles, lo so, ma vedere i Knicks e ascoltarli qui è davvero bello. È bello.”

(Jesse D. Garrabrant/NBAE tramite Getty Images)