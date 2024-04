Rumor: si dice che lo Switch 2 sia completamente retrocompatibile con uno schermo 1080p più grande

Ah, un altro giorno, un'altra voce su “Switch 2” (sappiamo che lo adori). Subito dopo un recente rapporto che descrive in dettaglio una nuova configurazione del controller magnetico, arriva l'ultima raccolta di informazioni dal produttore cinese di periferiche Mobabad (Grazie Wccftech E Industria dei giochi).

Secondo Mobabad Post sul blogIl successore dello Switch sarà una “evoluzione conservativa” dei modelli attuali; Più vicino al “modello Pro raffinato”. Come si diceva in precedenza, lo schermo del sistema sarà effettivamente più grande e supporterà la risoluzione 1080p (i controller attuali raggiungono il massimo a 720p), mentre i nuovi controller Joy-Con più grandi faranno affidamento su una “struttura di aggancio ad aspirazione elettromagnetica” controllata dalla corrente.

Inoltre, i pulsanti “ZL” e “ZR” sembrano essere di metallo mentre in realtà i nuovi controller includeranno un pulsante completamente nuovo sui lati sinistro e destro. Non sono state fornite ulteriori informazioni per spiegare come si chiama questo pulsante o come funziona, ma siamo sicuramente interessati. Secondo quanto riferito, un nuovo pulsante funzione è stato aggiunto sotto il pulsante Home sul Joy-Con destro.

Ciò che sarà senza dubbio una buona notizia è che si dice che la nuova console sia completamente compatibile con i giochi Switch sia digitali che fisici, con uno slot per cartucce che consente di inserire i carrelli Switch esistenti. Non solo, si dice che funzionino bene anche i Joy-Con Switch e i Pro Controller (anche se è probabile che funzioneranno solo i Joy-Con Remote vista la nuova struttura magnetica).

Infine, il dock stesso funzionerà allo stesso modo dei modelli attuali, ma includerà un montante di smorzamento in metallo per una migliore regolazione dell’angolazione. Secondo quanto riferito, avrà un aspetto leggermente diverso pur consentendo il supporto della risoluzione 4K. Mmm, roba deliziosa.

Ancora una volta, vale la pena sottolineare queste cose, ma dobbiamo sottolineare che qualsiasi informazione riguardante Switch 2 dovrebbe essere considerata una voce finché non sarà confermata ufficialmente da Nintendo. Senza offesa per Mobapad, ma quando l'IA di Gameshark ha affermato di conoscere la data di uscita della console prima di ritirarla rapidamente, il nostro radar di stronzate era a tutto volume.