Twitter ci consente accidentalmente di twittare un non elencato

Esperienza su Twitter Consentire a due persone di twittare insieme Ha una strana scappatoia. Ora è possibile creare un file Non elencato twittare. Non è privato, ma puoi vederlo solo se qualcuno ti invia un link. o integrarlo in un sito web.

Ecco il mio tweet non in elenco:

Questo è un tweet non elencato. Prova a trovarlo nella mia timeline.

Prova a cercarlo. – Sean Hollister (@StarFire2258) 14 luglio 2022

Questi tweet non vengono visualizzati sulla tua sequenza temporale e non vengono visualizzati se li cerchi, eppure lo sono. Le persone possono persino rispondere a loro. E se lo fanno, quelle risposte volere Appaiono nella ricerca di Twitter e le persone possono trovare il tweet originale in modo indiretto.

Se un tweet cade in una foresta…

Ecco il trucco, supponendo che tu abbia accesso a CoTweets. Devi chiedere a un altro account Twitter Al Tweet di CoTweet Con te – e devono ignorare questa richiesta. (Il che non è difficile se utilizzano Twitter su un client desktop, poiché non ci sono ancora pulsanti di accettazione/rifiuto.)

Se accettano il CoTweet, il tuo Tweet sarà reso pubblico. Se rifiutano, viene cancellato. Ma finché rimane nel limbo, è disponibile per chiunque abbia un URL da vedere. Il mio collega Jay Peters e io abbiamo fatto un sacco di test questa mattina.

Dubito seriamente che sia l’obiettivo di Twitter e probabilmente non durerà a lungo in questo modo. Twitter potrebbe eliminare automaticamente i CoTweet in sospeso dopo un certo periodo di tempo. Ho chiesto e vi farò sapere cosa sento.

O forse continuerà perché questo è in realtà qualcosa a cui gli inserzionisti di Twitter hanno avuto accesso per un po’: si chiama un’altra versione di questo Tweet “Solo Promosso” È una caratteristica del sistema di base. Andy Bayo ha scritto a riguardo Nel 2015 e Il suo “annuncio” è ancora disponibile. Forse puoi Prova in questo modo Anche per creare un tweet non elencato, dal momento che Twitter non fa comunque molta distinzione tra utenti e inserzionisti.

Nessuno vedrà questo tweet tranne Incorpora il tweet. Non è nella mia sequenza temporale o nella ricerca o visualizzabile da qualsiasi follower. Mistero di Twitter ✨ – Andy Baio (pancake alla cera) 3 febbraio 2015

Ci sono due restrizioni: non posso impostare i miei tweet non elencati in modo che non consentano risposte e rispondano al mio paese re Un tweet non elencato è tornato direttamente dall’etere alla mia linea temporale pubblica.

Non ho grandi idee sul perché vorresti fare tutto questo oltre a vantarti, ma è così che mi sento riguardo a CoTweet, punto! I cattivi attori dovrebbero conoscere questo tipo di tweet lui è Visibile a Twitter e ai suoi partner di dati, però. (Se sei tu, per favore, fermati e fai invece qualcosa di produttivo per la nostra società in rovina.)