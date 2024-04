La versione Windows Arm è pronta per la fotografia macro?

Le indicazioni sono che Snapdragon di Qualcomm

Per coloro che non hanno tenuto traccia, questo sarà presumibilmente il primo processore Arm di Qualcomm per PC Windows che fa per i PC quello che i chip della serie M di Apple hanno fatto per i Mac, promettendo una durata della batteria e prestazioni migliori rispetto ai chip Intel equivalenti. Si tratterebbe di un allontanamento dai precedenti chip Snapdragon per PC, che funzionavano peggio (o, nella migliore delle ipotesi, in modo simile) alle attuali opzioni Intel, miglioravano appena la durata della batteria e presentavano una serie di problemi di incompatibilità software.

I primi benchmark trapelati sembrano promettenti per lo Snapdragon

Le voci suggeriscono che quest'anno il tablet Surface di punta di Microsoft passerà all'utilizzo esclusivo dei chip Arm di Qualcomm invece di vendere le versioni Arm e Intel fianco a fianco (c'è un Intel Surface Pro 10, ma viene venduto solo alle aziende). Microsoft ha provato a realizzare Arm Windows più volte. Ma questa volta sembra diverso.

Una breve storia di Arm Windows

La prima versione pubblica di Windows ad essere eseguita sui processori Arm è stata Windows RT, un fork compatibile di Windows 8 lanciato su alcuni dispositivi alla fine del 2012.

Windows RT presentava limitazioni significative, in particolare la completa incapacità di eseguire le tradizionali applicazioni desktop Windows x86, poiché tutte le applicazioni dovevano provenire da Microsoft Store, che era molto più sterile di quanto lo sia oggi. Non esisteva alcuna modalità di compatibilità x86.

Questa limitazione era probabilmente dovuta in parte all'hardware Arm limitato e a basse prestazioni disponibile all'epoca. I processori Arm erano ancora per lo più a 32 bit, con processori e GPU lenti, 32 o 64 GB di memoria flash lenta e solo 2 GB di memoria (all'epoca, 4 GB erano generalmente considerati adeguati per un PC e 8 GB erano spaziosi). Anche se hai compilato un'app x86, le app compilate si sentiranno male poiché l'hardware Arm in realtà fatica a eseguire le app native integrate in modo coerente e corretto.

Windows RT è morto come meritava; Non ha mai funzionato su molti dispositivi e quelli che funzionavano erano completamente scomparsi dal mercato nel 2015 circa. Ma le basi tecniche del sistema operativo sono ancora attuali.

Come dettagliato dall'allora presidente di Windows Steven SinofskyMicrosoft ha svolto un lavoro significativo per definire l'Hardware Abstraction Layer (HAL), il firmware ACPI e i driver della classe base per la versione Arm di Windows in modo che il sistema operativo possa essere installato ed eseguito come previsto su un'ampia gamma di hardware Arm standard nello stesso come è successo su un PC x86 è completamente unificato. (Confronta questo con l'approccio Far West di Google ad Android, che fino ad oggi non può installare aggiornamenti principali del sistema operativo o aggiornamenti di sicurezza senza l'intervento specifico dei produttori di chip e di hardware.)

Questi erano elementi chiave che Microsoft ha potuto riutilizzare per Windows 10, arrivato per la prima volta sui dispositivi Arm nel 2017 con il supporto per la compilazione di app x86 a 32 bit. Questa versione di Windows-on-Arm era più una demo tecnica che l'alba di una nuova era, ma si avvicinò a diventare ciò di cui Windows-on-Arm aveva bisogno per avere successo: un sostituto diretto della versione x86 di Windows, dove le due versioni erano indistinguibili da Troppo per gli utenti non tecnici.

Il prossimo grande passo su questo percorso è arrivato nel 2020, quando Microsoft l’ha annunciato Anteprima della compilazione di applicazioni Intel a 64 bit per computer Armanche se la versione finale finì per essere un'esclusiva di Windows 11 quando fu lanciata alla fine del 2021 (lasciandosi alle spalle, tra l'altro, quella prima ondata di PC Arm Windows 10 con Snapdragon 835 – un altro caso in cui… Adozione anticipata in questo ecosistema significava che anche gli sviluppatori avevano un accesso più facile ad Arm quando Microsoft iniziò Permettendo loro di mescolare il codice x86 e Arm nella stessa applicazione.

Il che ci porta dove siamo ora: una versione Arm di Windows che presenta ancora alcune lacune di compatibilità, soprattutto per quanto riguarda accessori di terze parti e software specializzato. Ma la stragrande maggioranza delle app di produttività e persino dei giochi ora funzioneranno felicemente sulla versione Windows Arm, senza richiedere l'intervento dell'utente o dello sviluppatore.