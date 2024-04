NFL Draft Nuggets: iniziamo con il crossover tra Drake Maye e JJ McCarthy e proseguiamo da lì

Per mesi, il Draft NFL iniziò dopo che i Chicago Bears selezionarono il quarterback della USC Caleb Williams n. 1 in assoluto. Giovedì è iniziato il processo di selezione, nulla era cambiato. Se non altro, il cerchio è tornato al punto di partenza, sfidando un implacabile mulino di speculazione che non ha prodotto altro che una maratona di aspirine, massaggi alle tempie e abbastanza finte bozze da sfidare l’infinito spazio vuoto di Internet.

Con solo pochi ticchettii d'orologio rimasti questa settimana, il draft inizia ancora dietro Williams. Nemmeno nessuno in campionato completamente Certo cosa accadrà.

Esistono certamente speculazioni informate che vanno ben oltre un semplice esercito di “addetti ai lavori”. I dipartimenti del personale e lo staff tecnico erano in viaggio, comunicando al crocevia tra il gruppo di scouting della NFL, le riunioni della lega e numerose giornate professionistiche. La cena o le bevande sono state condivise in hotel o ristoranti condivisi. I vecchi amici si sono sistemati negli stand per salutare e spettegolare sui giocatori. E in tutto questo, il team ha cercato di inventare alcuni calcoli nascosti per marzo e aprile, raccogliendo e attingendo alle conversazioni mentre cercavano di dare forma a bisogni e infatuazioni contrastanti.

Con questo in mente, negli ultimi giorni abbiamo fatto un ultimo passaggio con un gruppo di front office e staff tecnico, così come con alcuni membri dello staff ausiliario della lega che possono offrire alcune informazioni finali su ciò che accadrà più avanti questa settimana.

Ecco alcune delle pepite più interessanti…

Per prima cosa: la Williams andrà ai Bears. Passiamo quindi a Daniels della LSU e ai leader di Washington.

Indubbiamente, i leader hanno svolto un lavoro magistrale nell’offuscare l’immagine del secondo posto assoluto. In vari momenti negli ultimi due mesi, abbiamo sentito che stavano misurando tra Daniels o Maye della Carolina del Nord. Poi arrivarono la fine di marzo e l'inizio di aprile, quando iniziarono a circolare voci secondo cui anche il quarterback del Michigan JJ McCarthy era nella formazione. Tanto che, dopo aver scritto un articolo circa un mese fa invitando tutti a rilassarsi sulla relazione tra McCarthy e Washington, una fonte di cui mi fidavo implicitamente mi ha contattato per dire “è vero”.

Nel corso del tempo, Daniels è emerso come il giocatore più utilizzato e raffinato dei “Next Three”, con una conclusione della sua carriera universitaria molto più coerente rispetto a Maye e una serie di film molto più ampia che mostra ciò che ha fatto rispetto allo spettacolo. Cosa potrebbe essere in grado di fare McCarthy.

Ciò non significa che non ci siano fan di McCarthy o di May a Washington. Là. Ma per ora, Daniels offre un tetto decisamente alto con attributi speciali, così come un piano più alto rispetto a Maye e McCarthy – che sono più giovani, ma il cui futuro è anche rafforzato contro la speculazione. Anche questa proiezione rivela che entrambi si stanno allontanando da dove Daniels si trova ora come atleta e passante. Escludendo eventuali contributi da parte del proprietario dei Commanders Josh Harris che potrebbero cambiare le cose (e lui è stato molto coinvolto lungo il percorso), c'è una forte convinzione in tutta la lega che Daniels sia diventato un punto caldo al numero 2 in assoluto.

Questo ci porta dove le cose possono diventare complicate.

Il Draft NFL inizia davvero quando sappiamo dove sono finiti Drake Maye e JJ McCarthy, non Caleb Williams. (Tylar Seifert/Yahoo Sports)

Contrariamente a molte speculazioni dal 15 marzo – quando i Minnesota Vikings hanno assegnato la scelta numero 23 agli Houston Texans – c'è un crescente consenso tra le squadre della NFL sul fatto che McCarthy non sia l'obiettivo principale in un potenziale scambio per la squadra. Vichinghi. Crede invece che l’obiettivo principale del Minnesota sia maggio. Ha una relazione con l'allenatore dei quarterback Josh McCown, che ha allenato Maye al liceo. Una potenziale complicazione per i Vikings è il modo in cui la pila dei quarterback cade in cima al draft.

Supponendo che Daniels sia la scelta dei Commanders al numero 2, tutti gli occhi saranno puntati sui New England Patriots al numero 3 e su cosa sceglieranno di fare nello slot. Anche se uno scambio esterno è certamente un'opzione, è significativo che il proprietario della squadra Robert Kraft abbia dichiarato pubblicamente in un fiato che avrebbe lasciato che la squadra “prendesse la decisione”, ma poi nel respiro successivo abbia detto: “In un modo o nell'altro, mi piacerebbe vederci prendere un giocatore. “Un giovane quarterback di prim'ordine.” Raggiungere quell'obiettivo suggerisce che i Patriots si stanno aggrappando alla scelta numero 3 e selezionando quel giocatore, se quello è Maye, la scelta potrebbe ribaltare il draft per due franchising.

I primi saranno i Vikings, a cui verrà rimosso dal tabellone il loro principale obiettivo da quarterback. Il secondo sarebbero i New York Giants, che hanno lavorato attentamente sulle comunicazioni della lega per vedere come se la caverà il loro quarterback giovedì. Indubbiamente, ci sono altri front office che credono che il quarterback giochi direttamente per i Giants. L'incognita è se McCarthy – che ha fatto una visita speciale al franchise a marzo – sia o meno il giocatore che prendono di mira con la scelta numero 6.

È qui che probabilmente i Giants e i Vikings si intersecheranno per la scelta numero 4 degli Arizona Cardinals. Se i Giants credono che i Vikings vedano McCarthy come la loro migliore opzione dopo Maye… e se Maye esce dal tabellone al numero 3 per il New England… si crea un potenziale sprint per scegliere i Cardinals al numero 4. E New York avrebbe un vantaggio sui Vikings sotto un aspetto importante: far scivolare l'Arizona giù di sole due posizioni nel draft è una mossa più semplice che lascia i Cardinals in un gioco diretto per far atterrare uno dei loro ricevitori larghi al numero 6 (probabilmente un scegliere tra Malik Nabers della LSU) e Roma Udonzi di Washington). Ciò non significa che ai Cardinals non piacerebbe salire alla scelta dei Vikings al numero 11, uno scambio che dovrebbe fruttare la scelta numero 23 assoluta più un compenso aggiuntivo. Ma la mossa avrà più parti in movimento, poiché i Cardinals dovranno quindi provare a replicare la manovra “dal basso verso l'alto” dell'anno scorso, che li ha visti scambiare dal posto n. 3 alla scelta n. 12 degli Houston Texans, e poi ha visto i Cardinals tornare a Detroit. I Lions sono al numero 6, selezionando il placcaggio offensivo Parris Johnson.

I cardinali potrebbero fare di nuovo una mossa simile? SÌ. Ma è ancora pieno di rischi, poiché potrebbero essere esclusi e perdere tutti i migliori ricevitori del draft, o affrontare una guerra di offerte con un'altra squadra che prende di mira le loro esigenze di ricevitori. Il risultato probabile di qualsiasi scambio con l’Arizona, se accade ai Giants o ai Vikings, è dove si trova la compensazione. Lo chiederà il direttore generale dei Cardinals Monti Ossenfort molto – Soprattutto da parte dei Vikings, che hanno creato un enorme bisogno di quarterback dopo aver lasciato andare Kirk Cousins ​​​​e aver firmato Sam Darnold per un contratto di bridge di un anno. Ossenfort sa anche che il Minnesota vuole espandere Justin Jefferson con un lucroso accordo a lungo termine. Ciò è molto più plausibile inserendo il contratto di un quarterback esordiente nei piani futuri. Questo non è eccezionale per i Vichinghi, ma è sicuramente positivo per i partner commerciali che vogliono spingerli al tavolo degli scambi.

C'è anche una svolta in tutto questo. Una fonte della lega strettamente connessa ha detto a Yahoo Sports di credere fermamente che se i Patriots acquisissero Maye, i Vikings si sentirebbero a proprio agio nell'abbandonare i colloqui commerciali e nell'usare una delle loro scelte al primo turno – n. 11 o n. 23 – per vincere l'Oregon selezionato Il quarterback di stato B.O. Vale la pena notare che i Knicks hanno tenuto un allenamento privato per i Vikings all'inizio di questo mese.

In ogni caso, siediti al tuo posto per il draft non più tardi della seconda scelta sull'orologio. Dopodiché, diventerà selvaggio.

Altre quote e finali del Draft NFL…

Il quarterback di Washington Michael Penix Jr. Sarà molto interessante. C'è ancora una certa insistenza sul fatto che sia un punto focale per i Las Vegas Raiders ed è esattamente nella mischia per il primo round. Nonostante un'impressionante giornata da professionista e un processo di draft complessivamente positivo, ci sono ancora troppe squadre che hanno un voto alto o inferiore al secondo turno. Ciò non significa che non verrà selezionato al primo turno, poiché le squadre spesso assegnano solo da 14 a 18 voti al primo turno sul loro tabellone (suggerendo che i giocatori con un voto al secondo turno siano selezionati nella fascia più alta). Parte della storia medica di Penix rimane discreta, ma parte è dovuta alle sue difficoltà con il tocco e la precisione nel gioco di passaggio breve e intermedio. E anche come ha lottato tremendamente contro la pressione nella partita per il titolo nazionale contro il Michigan. Ma il Penix è il classico “ci vuole solo una squadra per amarlo”. Potrebbe iniziare per primo e raggiungere le vette del primo posto, ma ci sono alcune squadre che hanno un punteggio inferiore a quanto si potrebbe pensare.

Più ci avviciniamo al draft e più sento le valutazioni della classe running back, più penso che ci sia la possibilità che la maggior parte della classe esca dal tabellone al terzo round. La settimana scorsa ho scritto un articolo più completo sui linebacker, ma ho alcuni nuovi dati dopo un recente approfondimento sulle chiamate. Anche se ci sono alcune considerazioni sulla “prima” caduta improvvisa dal tabellone, ora sono più fiducioso che entrambe le cose accadranno Texas Jonathan Brooks O Stato della Florida Trey Benson. Questa non è esattamente una rivelazione dato che entrambi giocano in cima allo zaino, ma ora sembrano essere più uno strato a sé stante, con lo strato successivo che è un mix di Blake Corum del Michigan, Braylon Allen del Wisconsin E Jaylen Wright del Tennessee.

