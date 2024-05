Arc è il miglior nuovo browser per Windows

Ciao amici! sei il benvenuto Installatore No. 36 è la tua guida al meglio e bordo-Le cose più meravigliose del mondo. (Se sei nuovo qui, ciao, sono così felice che tu ci abbia trovato, InstallatoreIl versetto ti ama e puoi leggere anche tutte le vecchie versioni su Installatore Home page.)

Condivisione dello schermo

Riley Testout Sono state alcune settimane impegnative. Pochi mesi, davvero. Anni, onestamente. Lui è lo sviluppatore dietro Delta, un emulatore di giochi che ha preso il sopravvento sull’App Store nelle ultime settimane e che potrebbe anche essere il segnale di una nuova era di app. Ha lavorato per portare il proprio app store, AltStore PAL, agli utenti nell’UE, cercando anche di ottenerne alcuni Pokemon Giocare.

Ho chiesto a Riley di condividere la sua schermata iniziale, in parte solo per vedere se potevo hackerare le sue impostazioni Delta e ROM. Ho realizzato il mio desiderio! Questa è la schermata iniziale di Riley, oltre ad alcune informazioni su quali app utilizza e perché:

il telefono: iPhone 12 mini viola. Adoro questo telefono e ho paura di dover passare a un telefono più grande prima o poi. (Avrei preso il 13 Mini, solo che non è disponibile in viola.)

Sfondo: Una foto dell’A Pokemon spettacolo di droni a forma di miagolio, Scattata originariamente da Joe Merrick (di fama Serebii), poi leggermente modificato.

Applicazioni: Telefono, FaceTime, Foto, Fotocamera, Note, Mappe, Calcolatrice, Trovami, File, Pokémon addormentatiImpostazioni, 1Password, Alamo Drafthouse, Messaggi, Mail, Safari.

Io e il mio co-fondatore/coinquilino Shane ne siamo ossessionati Pokémon addormentati (Stiamo gareggiando per vedere chi otterrà più glitter), quindi otteniamo un posto davanti e al centro. La mia cartella social contiene le mie app più utilizzate (Ivory e Threads), e sotto c’è l’app Alamo Drafthouse, che uso molto perché adoro andare al cinema e prendere l’abbonamento annuale ¯\_(ツ)_/ ¯

1Password contiene letteralmente tutto ciò che è importante nella mia vita, quindi è anche un punto fermo, ma ho creato solo di recente una cartella Delta dopo che è stata rilasciata sull’App Store. Contiene l’applicazione stessa e i launcher Pokemon Smeraldo E Pokemon Cuore Oro Inoltre un fantastico Pokédex Ketchup così posso cercare facilmente Pokemon statistiche. READ Uno dei migliori giochi di Deus Ex, Deus Ex Go, sta scomparendo

E poiché non posso utilizzare AltStore PAL al di fuori dell’UE, ho il normale strumento AltStore per ricordarmi di aggiornare le mie app ogni settimana!

Ho anche chiesto a Riley di condividere alcune delle cose che gli interessano in questo momento. Ecco cosa ha condiviso:

Mi sono comprato un Superficie del vapore Qualche mese fa e lo adoro assolutamente! In effetti, questo è il modo principale con cui mi sono intrattenuto mentre eravamo bloccati in Europa cercando di lanciare AltStore PAL (Dio benedica l’emulatore Dolphin e Super Mario Galaxy 2).

Qualche mese fa e lo adoro assolutamente! In effetti, questo è il modo principale con cui mi sono intrattenuto mentre eravamo bloccati in Europa cercando di lanciare AltStore PAL (Dio benedica l’emulatore Dolphin e Super Mario Galaxy 2). Sono anche un grande fan dei video scientifici nerd su YouTube e Storia dell’universo Il canale è letteralmente la cosa perfetta da mettere in sottofondo mentre costruisci dei Lego o qualcosa del genere. L’ho scoperto anche io di recente Comunicazioni tecnologiche“, che fondamentalmente gratta lo stesso prurito ma per la tecnologia. Sarò anche un fan per sempre Spettacolo della band dei NirvanaShane e io adoriamoGiorno dell’aggiornamento“Abbiamo utilizzato molto questo video per anticipare il lancio di AltStore PAL.

Allo stesso tempo… sono anche profondamente immerso nel discorso in corso sugli UFO. È emozionante vedere qualcosa che è stato ignorato per così tanto tempo essere preso sul serio dal Congresso e da altri, perché è così che la scienza fa progressi!

Ecco cosa Installatore comunità questa settimana.

“Neal Brennan Pazzesco buono È la situazione più divertente su Netflix dai tempi di Ali Wong Piccolo Cobra” – Cristoforo

“Sono diventato di nuovo ossessionato dalle app per prendere appunti perché sono pazzo, ci ho provato di recente TanaQuesto è incredibile. Sembra il modo più naturale per me di prendere appunti (prendere appunti, attività, gestione di progetti) e probabilmente mi convincerà ad abbandonare Logseq, Obsidian e tutto il resto. – Ren

“Foyer. Questa interessante app di social media si concentra sulla pubblicazione di viaggi. Dalle gite di un giorno alle avventure notturne all’estero. L’ho sperimentato un po’, ma sembra pensato per essere una rivista di viaggi. Sembra fresco e interessante.” – Nicholas

“3 blu 1 marrone. Nel complesso questo canale YouTube mi è piaciuto molto e mi è piaciuto moltissimo guardarlo Questa playlist. Suddivide concetti matematici molto complessi in piccole parti facilmente digeribili utilizzando esempi e visualizzazioni eccellenti. Questa playlist sembra di particolare interesse per chiunque voglia approfondire le tecnologie e gli algoritmi che guidano questa ondata di hype sull’intelligenza artificiale. – mio padre READ Il Pixel 7A è un vero e proprio colpo al suo minimo storico di $ 349

“IL Nuovo video di David Immel Il modo in cui l’✨ emoji è diventata un’icona dell’intelligenza artificiale è circa 1.000 volte più interessante di quanto pensassi. Non voglio spoilerare nulla, il che è strano da dire su un video come questo, ma onestamente il nome del video non fa altro che scalfire la superficie di quanto sia bello. -Luca

Ho giocato BuonoGiochi per GameBoy Usare Delta e scrivere di giochi Accumulatoun divertente sito di recensioni incentrato sui videogiochi progettato in modo molto simile a in formato letterbox“- Sawyer

“L’ultima cosa che ho scoperto sono i fumetti e le graphic novel e, essendo qualcuno che elimina i DRM dai propri eBook, sto ancora cercando di trovare la soluzione perfetta. calibro Dai fumetti. Sono atterrato YACReader E la libreria YACReader. È abbastanza buono, ma sento che ci sia ancora spazio per un’app davvero buona. -Kevin

“Ho iniziato a preoccuparmi di più per un’alimentazione sana e ricordo che odiavo MyFitnessPal quando ho trovato l’app CronometroÈ un’ottima alternativa freemium. Altamente raccomandato!” – Jonathan

“Volevo solo condividere con voi quanto amo la nuova serie AppleTV Plus zucchero Con Colin Farrell nel ruolo dell’investigatore privato John Sugar, la storia ruota attorno al caso di una figlia scomparsa. Ha un’ottima fotocamera, un’ottima atmosfera e, nel complesso, l’estetica è sorprendente. La trama è migliore, con dettagli sottili durante lo spettacolo. L’ho appena riguardato per la terza volta (ci sono solo quattro episodi finora) e ho notato diversi indizi sullo sviluppo successivo che non avevo notato prima. Sento che gli showrunner hanno trascorso molto tempo a sviluppare questo spettacolo. – Wojciech

“Sono appena tornato Castro Carrello dell’app podcast. Ha una nuova gestione e stanno tornando. Il sistema di coda è 🔥.” – Advay

