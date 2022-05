Un nuovo gioco PlayStation impiega un decennio per ottenere la Platinum Cup

La nuova versione PlayStation richiederà ai giocatori almeno 10 anni per diventare disco di platino, con grande dispiacere della comunità PlayStation. Il Platinum Trophy è il trofeo finale di ogni gioco PlayStation. Una volta che un giocatore sblocca il penultimo trofeo, ottiene il platino, che in pratica dice agli altri giocatori che quella persona ha completato al 100% quel gioco. Non è altro che vantarsi, ma il ragazzo si sente bene. I cacciatori di trofei non sono completamente nuovi al concetto di pazienza, ci sono molti giochi impegnativi che richiedono un’enorme perdita di tempo per completarli completamente, ma il giocatore di solito è proattivo nel realizzarlo.

proprio adesso , La tanto attesa edizione di The Stanley Parable: Ultra Deluxe I giocatori sono tenuti a non fare nulla nel gioco per 10 anni per ottenere il trofeo “Super Go Outside”. Se apri accidentalmente il gioco nell’anno 5, dovrai ricominciare da capo. La Coppa richiede ai giocatori di non giocare per un intero decennio, il che significa che non sarà possibile fino ad aprile 2032. Ovviamente, se sei un cacciatore di tornei, sai che tecnicamente non devi giocare con questi regole. L’unico modo in cui il gioco sa che sono trascorsi 10 anni è attraverso l’orologio interno della console, quindi è possibile che se imposti l’orologio della PlayStation sui 10 anni esatti in cui hai giocato l’ultima volta, puoi sbloccare il trofeo. Anche se non è certo, è improbabile che molte persone si ricorderanno di tornare al gioco tra 10 anni, soprattutto se la PlayStation 6 sarà disponibile per allora. Il gioco è disponibile anche su Xbox, quindi se i giocatori vogliono un punteggio di 100 giocatori facile (o molto difficile), probabilmente può essere ottenuto allo stesso modo su console Microsoft.

Ci sono un certo numero di giochi che ho realizzato in precedenza, quindi i giocatori possono sbloccare trofei e obiettivi solo dopo che è trascorso un certo periodo di tempo. Città di Batman Era famoso per questo, quindi i giocatori dovevano visitare l’uomo del calendario nel suo dungeon durante tutte le principali festività della vita reale per sbloccare il trofeo/obiettivo. Naturalmente, molti hanno utilizzato la scappatoia dell’orologio interno, ma alcune persone hanno aspettato un anno intero per sbloccarlo.

[H/T GamingBible]