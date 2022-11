Il giradischi portatile Sound Burger degli anni ’80 torna con Bluetooth e USB-C

Il vinile è tutt’altro che morto. Chiedi al tuo amico di musica più nostalgico, allo zio della vecchia scuola o addirittura Taylor Swift. E per coloro che preferiscono il proprio vinile con alcuni comfort moderni, c’è il revival di Sound Burger, il giradischi portatile di Audio-Technica.

Secondo un rapporto di metà 2022 della Recording Industry Association of America (PDF), il vinile continua una tendenza iniziata nel 2020, quando le entrate del vinile hanno superato le entrate dei CD, una situazione che non si vedeva dal 1986, secondo la RIAA. [PDF]. La RIAA ha riferito che le entrate del vinile sono cresciute del 22% nella prima metà di quest’anno a $ 570 milioni, superando i CD ($ 200 milioni) e rappresentando la quota maggiore delle entrate della musica fisica.

Il marchio giapponese Audio-Technica sembra aver notato questa tendenza e ha deciso di ripubblicare il giradischi portatile Sound Burger. Il prodotto è uno dei tanti che l’azienda lancia per celebrare il suo 60° compleanno. Basandosi su un tabellone dalla parte del giocatore, l’azienda produce solo 7.000 unità.

L’originale Sound Burger AT727 che ha debuttato nel 1980 ha fornito alle persone un modo per ascoltare dischi in vinile 33-1/3 e 45 fuori dalle loro case. Tuttavia, c’erano alcuni avvertimenti; I record sono bloccati in modo precario all’esterno dell’unità e come notato prima attrezzatura da taglioDurante il processo, il giocatore deve sedersi su una superficie piana.

Il nuovo Sound Burger AT-SB2022 assomiglia al vecchio, ma Audio-Technica ha aggiunto Bluetooth 5.2, così puoi ascoltare il tuo vinile tramite cuffie wireless. C’è anche un jack da 3,5 mm questa volta al posto delle uscite stereo RCA, ma Audio-Technica include anche un doppio adattatore RCA.

Inoltre, le vecchie batterie non sono più necessarie, il lettore DVD portatile aggiornato viene caricato USB-C. Audio-Technica afferma che la riproduzione delle registrazioni durerà per circa 12 ore prima di aver bisogno di una carica, che richiederà circa 12 ore per essere completata.

Come notato prima tendenze digitaliL’originale Sound Burger, noto anche come Mister Disc in alcune aree geografiche, richiede la manutenzione dell’utente per assicurarsi che i dischi continuino a girare alla giusta velocità. Ma questo giradischi Audio-Technica 2022 ha un servomotore CC che aziona un sistema di cinghie per la “rotazione stabile”, il giradischi pagina del prodotto Dice.

Page afferma: “Progettato sia per la portabilità che per la stabilità, l’albero di trasmissione utilizza un sistema di bilanciamento dinamico in cui la pressione della penna viene applicata attraverso una molla”. Lo dice Audio-Technica Penna ATN3600L Funziona con il nuovo operatore di record.

Altre specifiche del Sound Burger includono un’uscita di 50 dB e una gamma di trasmissione da 20 a 20.000 Hz.

Burger Sound 2022 è un prodotto speciale per gli appassionati che vogliono abbracciare la loro passione per il vinile in movimento. Il prodotto originale ha in qualche modo mantenuto un seguito di culto, con YouTuber E simili promuovono ancora la premessa unica e sorprendentemente impressionante qualità del suono.

Non saremmo sorpresi di vedere alla fine il Sound Burger 2022 su siti come eBay dopo che avremo esaurito le scorte. Attualmente puoi trovare i Sound Burgers degli anni ’80 rivendere a 400 dollari–$ 550 Dominio.

Audio-Technica vende il Sound Burger 2022 per $ 200.