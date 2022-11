Tracker scadenza trading NFL 2022: aggiornamenti in tempo reale sulle ultime mosse, voci commerciali e brusio in tutto il campionato

D’accordo o no? Questo è ciò che tutte le 32 squadre della NFL chiederanno da qui a questo pomeriggio. I club hanno tempo fino alle 16:00 ET di martedì per concludere qualsiasi affare che ritengano degno di spingerli in cima in una potenziale partita del Super Bowl di questa stagione o, dall’altra parte della medaglia, addebitare ai giocatori spendibili risorse per aiutarli nel prossime stagioni.

Abbiamo già visto grandi successi in tutto il campionato, incluso l’atterraggio di Christian McCaffrey con i San Francisco 49ers. Quell’accordo – che includeva più scelte che tornavano in Carolina – iniziò davvero a pagare dividendi ai Niners dopo McCaffrey Si lanciò, fu catturato e passò a terra La vittoria di domenica sugli arieti.

È questo tipo di effetto che le squadre sperano di iniettare nel proprio roster per dare loro una spinta a lungo termine.

Per alcuni altri nomi da guardare mentre ci avviciniamo alla scadenza, Brandin Cooks, Kareem Hunt, Jerry Jeudy e Alvin Kamara sono solo alcuni dei giocatori che hanno visto i loro nomi spuntare nelle voci.

Piuttosto che aver bisogno che tu mantenga la testa in guardia per eventuali grandi affari che cadranno da qui alla scadenza, siamo qui per fare il lavoro pesante per te. Di seguito, troverai il nostro blog live Deadline in cui ogni voce, rapporto e scambio verrà documentato e analizzato.