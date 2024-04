Riusciranno i Chicago Bears ad avere Caleb Williams e un nuovo stadio? Sembra un'Ave Maria

È positivo che la conferenza stampa di mercoledì sia iniziata con la preghiera.

I Chicago Bears avranno probabilmente bisogno di un intervento divino per portare a termine il loro ultimo piano per un nuovo stadio.

“Ringraziamo tutte le persone che trarranno beneficio dagli orsi rimasti a Chicago”, ha detto il pastore Charlie E. Deets della Progressive Baptist Church. “Non so che tu giocassi a football, ma ti sto chiedendo di aiutarci, aiutaci a vincere alcune partite, aiutaci a ottenere un Super Bowl qui, aiutaci a giocare nel Super Bowl e a riportare quella ruggente atmosfera del 1985, la nostra tifosi esultanti, per la vostra e la nostra gloria.

Ora, Deets, che certamente sa come gestire una congregazione, ha ammesso che stava scherzando sulla parte in cui Dio gioca a calcio. Ma questo solleva la domanda: se Dio Onnipotente è un fan dei Bears, perché ha messo alla prova Chicago per così tanto tempo?

Dates, la cui chiesa si trova a breve distanza dal Guaranteed Rate Field, ha dato il via alla conferenza stampa di mercoledì con i Bears Le performance sono esposte E le grandi promesse di un nuovo stadio e di uno sviluppo a misura di tifosi sul lungolago.

Secondo la squadra, il costo previsto dello stadio è di circa 3,2 miliardi di dollari e la squadra si è impegnata a pagarne 2 miliardi, oltre a 300 milioni di dollari in prestiti dalla NFL. Ciò metterebbe il pubblico nei guai per 900 milioni di dollari per lo stadio e da 325 milioni di dollari a più di 1 miliardo di dollari per miglioramenti delle infrastrutture. Lo stadio sarà un accordo pubblico-privato e avrà un tetto.

Distribuzione dei fondi per il Progetto Orsi:

Solo stadio: 3,2 miliardi di dollari (di cui 900 milioni di soldi pubblici)

Sono necessari miglioramenti alle infrastrutture pubbliche: 325 milioni di dollari

Miglioramenti facoltativi delle infrastrutture pubbliche: 1,175 miliardi di dollari Totale, se la squadra/città porta a termine tutti gli aggiornamenti delle infrastrutture: 4,7 miliardi di dollari (2,4 miliardi di dollari pubblici; 2,3 miliardi di dollari privati) pic.twitter.com/WQRJR13aP7 -Mariah Woelfel (@MariahWoelfel) 24 aprile 2024

I Bears avranno bisogno del sostegno statale per il piano, che prevede l'estensione della tassa alberghiera, preferibilmente prima della fine di questa sessione legislativa, che è prossima.

Il governatore J.B. Pritzker ha avuto per anni riserve sul dare soldi alla squadra, e i giorni in cui il governatore dell'Illinois e il presidente della Camera fermavano l'orologio a Springfield per ottenere i soldi per costruire lo stadio sono in gran parte finiti. Puoi anche unirti al gruppo Friends of the Park che ha contribuito a distruggere il George Lucas Museum nel campus del museo. Essi Nemmeno loro sono entusiasti di questa proposta.

.@GovPritzkerrispondere a @Jeremy GurnerDomanda sui piani dei Bears di richiedere circa 2,3 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici per un nuovo stadio sul lungolago: “Sono ancora scettico su questa proposta… non sono sicuro che sia tra le massime priorità per i contribuenti”. #twill pic.twitter.com/ubrZQnnrvC – Brenden Moore (@brendenmoore13) 24 aprile 2024

Chi vuole davvero aiutare i contribuenti agli orsi? È stato dimostrato più e più volte che i fondi pubblici per gli stadi sono una spesa dispendiosa, ma non importa dove costruiranno una nuova casa, i Bears avranno bisogno di aiuto per pagarla. Come tutte le squadre sportive, preferiscono ricevere aiuto dal pubblico. Allora perché non lo chiedi? È giusto, ma al di là dei soldi, ci sono molte domande rimaste senza risposta, come ad esempio: perché costruire uno stadio a cupola in un sito in cui la vista fa parte dell'attrazione? Questo stadio potrà contenere solo 65.000 tifosi, quando la scarsa capienza è l’argomento principale per lasciare il Soldier Field?

Possiamo anche chiederci: perché i Bears hanno scelto di tenere questa conferenza stampa, che avrebbero dovuto sapere avrebbe ricevuto una copertura stampa negativa, un giorno prima di selezionare Caleb Williams come prima scelta? Perché usurpare quel momento positivo? Avrebbero potuto tenerlo entro una settimana o due. Cos'è la fretta?

Il presidente dei Bears George McCaskey ha scelto Kevin Warren come presidente della squadra per portare a termine questo accordo, con le buone o con le cattive. Mercoledì girava più velocemente del vortice Williams.



I Bears hanno rilasciato i rendering della loro proposta di progetto dello stadio. (Per gentile concessione dei Chicago Bears)

Warren ha promesso che il piano, che prevede l'aggiunta di uno spazio verde dove ora sorge il Soldier Field e la costruzione di un nuovo stadio appena a sud di esso, potrebbe sistemare tutto, dalla reputazione di Chicago come città di grandi eventi al suo tasso di criminalità.

Secondo Warren, Chicago avrà un Super Bowl, una Final Four e la pace nelle strade.

“Avrà 14 acri di campi sportivi e un parco ricreativo per consentire, come ho detto prima, ai nostri giovani di potersi riunire e fare le cose in modo produttivo”, ha detto Warren. “Abbiamo una crisi in questo mondo con i nostri giovani. C’è una gara su chi raggiungerà prima i nostri giovani, le strade o noi”.

E se questo accordo aiuta la reputazione di Warren, rende la famiglia McCaskey più ricca e intrattiene la famiglia Grabowski, tanto meglio. A suo merito, Warren ha anche fatto alcune promesse più ferme.

“Costruiremo servizi igienici”, ha detto Warren. “Lo renderemo un posto in cui le persone vorranno venire e trascorrere del tempo.”

(Se sei come me, lo hai letto e hai immaginato James Earl Jones dire: “Costruiremo bagni, Ray.”)

Tutti questi progetti di stadi (e candidature olimpiche) implicano il tipo di bene pubblico che può essere immaginato senza spendere miliardi per uno stadio vero e proprio. Warren non sta parlando di costruire parchi nelle zone della città dove i bambini ne hanno davvero bisogno, e non è che il campus del museo sia facilmente accessibile ai bambini del West e del South Side. Ma affermazioni ad alta voce che dicono: “Lo stiamo facendo per i bambini” suonano meglio che semplicemente ammettere “Dacci i soldi per costruire un nuovo parco giochi”. Sappiamo tutti che questa è la verità.



Riusciranno i Bears e la città di Chicago a portare a termine questo accordo? (Per gentile concessione dei Chicago Bears)

Il proprietario dei White Sox Jerry Reinsdorf sta cercando di realizzare un trucco simile a ovest di Soldier Field. La situazione è peggiorata perché non ha promesso molti soldi per aiutare, lo ha già fatto alla fine degli anni '80 e tutti (in particolare i fan dei White Sox) lo stanno già incolpando per il disastro della squadra.

Come i Sox, i Bears hanno ricevuto aiuti statali per ricostruire il loro stadio, e questo è successo solo due decenni fa. Come ci lavori? Abbiamo ancora un'enorme quantità di debito pubblico sull'astronave sul lago e la squadra vuole trasferirsi. (Non piace neanche ai fan, ma se i Bears sono bravi, a loro non importerà molto.)

I Bears cercano una nuova casa da anni e proprio l'anno scorso hanno chiuso i battenti all'Arlington Park Raceway, nella periferia nord-occidentale. Sembrava certo che avrebbero costruito un nuovo stadio insieme a uno sviluppo commerciale ad uso misto su 326 acri. Voglio dire, possiedono già la terra. Possederanno lo stadio. Avrebbe senso, no?

Non per i Bears, che non sono esattamente conosciuti per il loro successo manageriale.

I loro grandi piani sono stati bloccati da una disputa con i consigli scolastici suburbani sulle tasse sulla proprietà, e ora i Bears, guidati da Warren, che vive in centro e ha stretto amicizia con il sindaco Brandon Johnson, sono tornati in una città e in uno stadio che non vogliono. Non possedere tutto.

Alcune persone pensavano che fosse tutto solo un atteggiamento. Ma lo sono anche il villaggio di Arlington Heights e i distretti scolastici Disposto a negoziareSembra che Warren sia ancora concentrato sulla permanenza a Chicago.

Anni fa, i Bears litigarono con l'ex sindaco (e titolare dell'abbonamento stagionale dei Bears) Lori Lightfoot, che sarcasticamente disse loro di preoccuparsi di battere i Green Bay Packers. Sebbene i Bears non lo facciano dal 2018, anche prima dell’elezione di Lightfoot, hanno avuto più successo nel trattare con Johnson. Ora non resta che affascinare Pritzker e la legislatura statale.

buona fortuna.

Alla conferenza stampa, Johnson, come previsto, ha menzionato Daniel Burnham, il padre del Piano di Chicago e sostenitore della protezione del lungolago della città. È la versione politica del chiamare Papa Per Halas o Mike Ditka.

“La visione di Daniel Burnham per il lungolago era quella di concentrarsi sulla gente, la gente di Chicago”, ha detto Johnson. “Ha immaginato un lungolago attivo con spazio e intrattenimento per il divertimento di tutti. Il piano rivitalizza quella visione.”

Burnham morì nel 1912, nove anni prima che i Decatur Staley si trasferissero a Chicago, quindi non sapremo mai quali fossero i suoi sentimenti sui campi a cupola rispetto a “Bear Weather”.

Ma è d'accordo sul fatto che Warren e gli Orsi non stiano facendo piccoli progetti qui. Questi piani verranno realizzati? Non so voi, ma finché la pala non toccherà terra, rimarrò scettico riguardo al completamento dell'Ave Maria.

(Vista dall'alto dello stadio proposto dai Chicago Bears)