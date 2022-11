Cristiano Ronaldo dice di “sentirsi tradito” dal Manchester United

Cristiano Ronaldo Ha detto che “si sente tradito” prima Manchester United.

In un’intervista a Piers Morgan pubblicata su Il giornale del SoleIl 37enne ha detto di sentirsi costretto a lasciare il Manchester United, “non solo dall’allenatore (Erik ten Hag), ma anche da altre due o tre persone in tutto il club”.

Ha detto: mi sento tradito.

“Sento che alcune persone non mi vogliono qui. Non solo quest’anno, ma anche l’anno scorso”.

Ronaldo ha anche toccato il suo rapporto con Ten Hag, aggiungendo: “Non lo rispetto perché non mostra rispetto per me.

“Se non mi rispetti, non ti rispetterò mai.”

Ha anche parlato del tempo trascorso da Ralf Rangnick al club, nominato allenatore ad interim dopo la partenza di Ole Gunnar Solskjaer la scorsa stagione.

Il tedesco ha ottenuto un grande successo come direttore del calcio ma non ha diretto una squadra per più di due anni prima di assumere la guida dello United nel novembre dello scorso anno, con Ronaldo che ha commentato: “Se non sei un allenatore, come faresti? Essere il Manchester L’allenatore dello United? Non ne avevo mai sentito parlare prima”.

Ronaldo ha detto allo United che vuole andarsene quest’estate, se il club riceve un’offerta adeguata, ma nessuna offerta confermata è stata fatta in modo soddisfacente per l’attaccante.

In precedenza ha attirato critiche dal suo allenatore ad agosto quando ha lasciato presto durante un’amichevole contro il Rayo Vallecano. È stato sostituito nel primo tempo durante la partita di riscaldamento e poi ripreso da terra prima della fine della partita.

Il mese scorso, ha rifiutato di entrare come sostituto durante le fasi finali della vittoria della sua squadra contro di lui Tottenham Hotspur . Poi è stato escluso dalla squadra per la partita dello United contro di lui Chelsea Il fine settimana successivo si è allenato per una settimana prima di tornare in formazione titolare 3-0 Lega Europea vittoria su Sharif.

Ronaldo ha lottato per la sua forma sotto porta in questa stagione. Il nazionale portoghese ha segnato un solo gol in 10 partite di Premier League in questa stagione.

Tuttavia, ha svolto un ruolo più importante all’Old Trafford Lega Europea Campagna. Ronaldo ha iniziato tutte e sei le partite dello United nella competizione, segnando due gol e facendo due assist.