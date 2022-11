La migliore TV OLED di LG è scesa al prezzo più basso di sempre

Iscriviti alla nostra Newsletter Funzionalità principali, notizie, suggerimenti e fantastiche offerte per aiutarti a vivere una vita migliore grazie alla tecnologia Grazie per esserti iscritto a T3. Riceverai presto un’e-mail di verifica. C’era un problema. Perfavore ricarica la pagina e riprova. Inviando le tue informazioni accetti Termini e Condizioni (Si apre in una nuova scheda) E il politica sulla riservatezza (Si apre in una nuova scheda) Ha 16 anni o più.



T3 è un esperto di TV OLED, le esaminiamo e le valutiamo tutte I migliori televisori OLED Disponibile oggi nel 2022.

Ecco perché sappiamo che questo sconto TV OLED LG C2 è uno dei Le migliori offerte del Black Friday Abbiamo visto i saldi del Black Friday di quest’anno.

L’offerta della TV OLED LG C2 è così buona che riduce del 39% il prezzo del pannello su Amazon, rendendolo il meno costoso in assoluto.

Guarda l’offerta della TV OLED LG C2 su Amazon (Si apre in una nuova scheda)

Per chi non conoscesse l’LG C2, nel ns Recensione OLED LG C2Abbiamo assegnato alla TV un punteggio massimo di 5 stelle, lodando la sua “eccellente elaborazione delle immagini”. Abbiamo concluso che l’LG C2 è “un’offerta TV irresistibile all’avanguardia per gli appassionati di cinema, i giocatori e i fanatici dello sport. È assolutamente stupendo”.

Ecco perché pensiamo che questo accordo sia così buono. I dettagli completi possono essere trovati di seguito.

Abbiamo confermato che questo accordo rende l’LG C2 OLED più economico di quanto il sito di monitoraggio dei prezzi indipendente abbia mai utilizzato cammello cammello (Si apre in una nuova scheda)che mostra la cronologia dei prezzi e come non sia stato elencato a un prezzo più basso di quanto non lo sia ora su Amazon.

Consigliamo Amazon come un ottimo posto per acquistare TV OLED perché ha la più ampia selezione di produttori del Regno Unito e una gamma completa di dimensioni TV per ogni modello. Consente inoltre ai clienti di dividere il costo di acquisto della TV, senza costi aggiuntivi, in 12 mesi.

T3 prende: un fantastico TV OLED a prova di futuro, ora a un prezzo molto interessante

L’acquisto di LG C2 OLED oggi ha senso per diversi motivi. Innanzitutto, LG produce i migliori televisori OLED oggi sul mercato e la sua linea C2 lo è questi anni Ultimo piatto.

I pannelli TV OLED sono molto buoni perché forniscono un contrasto dell’immagine tra i pixel senza precedenti. Ciò è dovuto al modo in cui funzionano i display OLED, con ogni pixel illuminato in modo indipendente e non basandosi sulla retroilluminazione generale, come quella usata ad esempio per i LED LCD.

Il risultato è che le aree di luce intensa possono essere vicine ad aree di ombra scura e non ci saranno perdite di luce tra le due. Quindi i televisori OLED sono ottimi per la visione in ambienti con scarsa illuminazione, così come cose come fuochi, candele e fasci di luce che fluiscono attraverso le finestre, che immergono ulteriormente lo spettatore.

In secondo luogo, LG C2 OLED viene fornito con la migliore risoluzione e l’elaborazione delle immagini HDR utilizzate oggi sul mercato e ha molte funzionalità collaudate per il futuro come il supporto VRR/120Hz/ALLM, il che significa che durerà negli anni a venire.

Terzo, i giocatori e gli amanti del cinema lo faranno l’amore LG C2 è dotato di supporto FreeSync Pro e G-Sync, inoltre viene fornito con un Game Enhancer integrato con modalità di gioco per ridurre il ritardo. Se possiedi una PS5, Xbox Series X o un PC da gioco con specifiche elevate, questa è un’ottima opzione. Nel frattempo, la modalità cinema dedicata per la TV e la modalità Movie Maker rendono i film fantastici.

Pensiamo che questa versione da 42 pollici del TV OLED LG C2 sarà perfetta per chi ha soggiorni di medie e piccole dimensioni, così come per chi cerca un televisore da mettere in sala studio, sala giochi, o – forse – anche in camera da letto . È grande ma non troppo grande per adattarsi comodamente alla maggior parte delle stanze.

Come l’idea della TV OLED LG C2 menzionata sopra ma un atto Vuoi un pannello di dimensioni maggiori? Bene, i migliori prezzi di oggi sul modello gigante da 65 pollici possono essere trovati di seguito.