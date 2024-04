Le migliori abilità in Stellar Blade da sbloccare all'inizio del gioco 2024

Stellar Blade presenta un ampio albero delle abilità con più rami che ti consentono di sbloccare varie abilità e affinare lo stile di gioco di Eve.

Tuttavia, scegliere quale abilità sbloccare e utilizzare per prima può essere complicato, motivo per cui siamo qui per aiutarti. In questa guida spieghiamo le migliori competenze in Lama a stella Per aprire prima.

Se hai appena iniziato, potresti notare che alcune abilità sono disponibili fin dall'inizio mentre altre richiedono punti Intelletto per essere sbloccate.

Le migliori abilità in Stellar Blade per le prime fasi del gioco, comprese le abilità sperimentali

Schermata di Shreyansh Katsura / ONE Esports

Tipo di abilità Abilità Descrizione delle abilità attacchi Trappola Giustiziare il nemico da dietro. Può essere utilizzato solo su nemici che non sono in combattimento. attacchi Rubare energia Beta Ricarica più energia beta dopo un'imboscata o un attacco riuscito. attacchi Corsa infinita Aumenta la distanza di carica e la potenza dell'attacco in corsa. Più efficace di Fulmine Rush. attacchi Serie di punta Carica il nemico e infligge attacchi combo aggiuntivi. Abilità di attacco combinato. Sopravvivenza Migliora la concentrazione Perfect Parry lo rende facile da usare. Sopravvivenza Ricarica Energia Beta II Aumenta la quantità di energia beta ricaricata attraverso una parata perfetta riuscita. Più efficace della ricarica energetica beta 1.

L'imboscata è un'abilità essenziale da sbloccare in quanto ti consente di giustiziare furtivamente i nemici da dietro. Poiché i nemici non sono a livello del cancello, puoi usare l'imboscata per eliminare qualsiasi nemico grande o piccolo da dietro.

È un'abilità incredibilmente utile durante tutta la campagna, ma soprattutto all'inizio quando non hai accesso a molte potenti abilità speciali.

Credito: Shin Jae-yeon

Le abilità beta sono il primo set di abilità speciali a cui puoi accedere in Stellar Blade. Infliggono molti danni ma richiedono l'attivazione di Energia Beta.

Dato che farai affidamento su Ambush per eliminare i nemici di nascosto, Beta Energy Theft è un'ottima abilità da avere poiché ricarica l'abilità Beta in caso di attacchi di imboscata riusciti.

Rush è ottimo per ridurre la distanza di un nemico e potresti voler ottenere Infinite Rush perché aumenta la distanza che puoi coprire e il potere di attacco di un colpo di Rush.

Allo stesso modo, ti consigliamo di sbloccare Rush Chain perché infligge un vortice di attacchi combo che non richiedono molti input ma infliggono danni ingenti.

La parata è una cosa molto importante da padroneggiare in Stellar Blade. Tuttavia, può essere necessario un po' di tempo per abituarsi, soprattutto all'inizio, quando impari a bilanciare l'esecuzione di attacchi combo con la schivata degli attacchi nemici.

Pertanto, ti consigliamo di sbloccare l'abilità Focus Boost in quanto rende più facile eseguire un salvataggio perfetto che fa perdere l'equilibrio al nemico.

Allo stesso modo, potresti voler sbloccare Beta Energy Recharge II poiché aumenta l'energia Beta che puoi recuperare attraverso parate perfette. Note aggiuntive su come procedere con le competenze Beta:

Schermata di Shreyansh Katsura / ONE Esports

Sebbene tutte e quattro le abilità di Beta siano abilità uniche e potenti, ti consigliamo di concentrarti prima su una di esse e di sbloccare tutte le sue abilità nel relativo albero delle abilità secondarie.

Ad esempio, se decidi di sbloccare Triplet, è meglio sbloccare prima tutte le sue abilità successive che aumentano la competenza di Triplet piuttosto che l'abilità Beta per seconda.

Queste sono alcune delle migliori abilità di Stellar Blade da utilizzare all'inizio del gioco.

Leggi di più: Come trovare facilmente tutte le lattine in Stellar Blade: aumenta la tua potenza!