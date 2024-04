Gli studenti di Gaza ringraziano i manifestanti filo-palestinesi nei campus universitari americani

Rafa

CNN

—



Decine di studenti e bambini palestinesi hanno organizzato uno spettacolo di solidarietà durante una manifestazione nel sud della Striscia di Gaza domenica per esprimere la loro gratitudine per il sostegno visto… Campus universitari americani Nelle ultime settimane.

Un video dal campo profughi di Shaboura a Rafah mostra bambini che tengono cartelli con la scritta: “Studenti della Columbia University, continuate a stare con noi” e “Violare il nostro diritto all’istruzione e alla vita è un crimine di guerra”.

Gli studenti si sono radunati attorno a tende improvvisate vicino a una scuola che ora funge da rifugio per i palestinesi sfollati dal nord di Gaza. Il filmato mostra persone che disegnano messaggi di gratitudine sul tessuto della tenda. “Grazie agli studenti solidali con Gaza. “Il tuo messaggio ci ha raggiunto”, si legge in un messaggio.

Takfir Abu Youssef, uno studente sfollato di Beit Hanoun, nel nord di Gaza, ha detto alla CNN dal campo che ha ritenuto necessario ringraziare gli studenti negli Stati Uniti che “ci hanno sostenuto con la loro umanità”.

“Quelle sono lettere di ringraziamento per le nostre tende, quelle tende che non ci proteggono né dal caldo né dal freddo. Il minimo che possiamo fare è ringraziarle. Non possiamo scrivere queste lettere di ringraziamento sui muri delle nostre case perché non abbiamo case Sono stati distrutti a causa dei nostri figli, dei nostri anziani e delle nostre donne”.

AFP/Getty Images Un uomo a Rafah, Gaza, scrive una lettera di ringraziamento agli studenti che protestano negli Stati Uniti il ​​27 aprile 2024.

La diciottenne Rana Al-Taher ha indicato la scuola nel campo e ha detto alla CNN che quello che avrebbe dovuto essere un luogo di apprendimento e insegnamento è diventato un luogo di rifugio.

“Ciò significa che abbiamo perso la nostra istruzione. Abbiamo perso la nostra unica speranza a Gaza e siamo qui per chiederla. Abbiamo il diritto di riaverla… ed è per questo che siamo qui. ” lei disse.

Secondo il Nazioni UniteCi sono stati “attacchi diretti” su più di 200 scuole a Gaza dall'inizio dei bombardamenti israeliani. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha affermato che “a Gaza non c'è stata alcuna istruzione da quasi sei mesi”.

nei giorni scorsi un reportGli esperti delle Nazioni Unite hanno condannato la “distruzione sistematica” del sistema educativo di Gaza.

“I continui attacchi crudeli contro le infrastrutture educative di Gaza stanno avendo un impatto devastante a lungo termine sui diritti fondamentali delle persone ad apprendere ed esprimersi liberamente, privando un’altra generazione di palestinesi del loro futuro”, hanno detto gli esperti.

La studentessa universitaria del primo anno Bayan Al-Faqi ha detto alla CNN di non aver potuto frequentare le lezioni nella sua università al Cairo dall'inizio della guerra a Gaza, e ha espresso il suo grande apprezzamento per gli studenti degli Stati Uniti “per organizzare una protesta di solidarietà”.

Ha aggiunto: “Speriamo che aumentino la pressione su Israele e gli Stati Uniti per fermare il bagno di sangue che ha luogo nella Striscia di Gaza e impedire l’invasione di Rafah”.

Il destino di Rafah dipende ancora dagli 1,3 milioni di palestinesi che vi sono stati sfollati. Ci sono state settimane di speculazioni su quando Israele potrebbe iniziare la sua prevista operazione militare nella città. Le Nazioni Unite hanno ripetutamente avvertito di un’invasione di terra israeliana, affermando che l’attacco “potrebbe portare a un massacro” nella regione meridionale.

Tariq Al-Helou/CNN Palestinesi durante una manifestazione a Rafah, Gaza, il 28 aprile 2024.

Nawar Diab, 21 anni, ha detto alla CNN che si rammarica dell’impatto che il bombardamento israeliano di Gaza ha avuto sui suoi impegni accademici.

“Avrei dovuto laurearmi quest'anno”, ha detto, “ho studiato letteratura inglese e francese all'Università di Al-Azhar, ma l'Università di Al-Azhar è stata bombardata… Questa guerra rappresentava un confine tra me, i miei sogni e l'inizio. della mia carriera.”

Ha aggiunto: “Oggi sono qui per dire al mondo intero che noi, studenti di Gaza, soffriamo il dolore e soffriamo ogni giorno”.

Diab ha affermato che, nonostante la brutalità della guerra israeliana, la resilienza degli studenti di Gaza e la loro determinazione a perseverare erano evidenti al mondo.

Altrove a Gaza, dozzine di cristiani palestinesi hanno celebrato la Domenica delle Palme ortodossa partecipando alla messa nella chiesa di San Porfirio, la più antica della città di Gaza, e pregando per la pace.

I video mostrano uomini, donne, bambini e anziani che cantano preghiere all'interno della chiesa, chiedendo che la pace prevalga a Gaza. I bambini vengono mostrati mentre indossano vestiti, portano fiori e candele e giocano nel cortile della chiesa decorato con palme.

Khader Nasrawi, un residente di Gaza City che ha partecipato alle celebrazioni in chiesa, ha detto alla CNN che spera in un “domani migliore”.

“Celebriamo l'Eid quest'anno con dolore e ferite nei nostri cuori per la perdita dei nostri cari e delle nostre case durante questa guerra brutale… Chiediamo al mondo di darci la pace perché siamo un popolo che ama la pace. . Ha aggiunto che Gesù Cristo ha invitato alla pace e all'amore, come hanno fatto tutte le altre religioni.

Un residente, Ihab Ayyad, ha detto alla CNN di essere rimasto ferito in un attacco aereo israeliano che ha colpito il posto Campus della chiesa Nell'ottobre dello scorso anno.

Ayyab ha detto che, nonostante quello che ha passato, rimane “unito e saldo” con la sua comunità palestinese.

“Questo Eid è diverso per noi, a causa della tragedia della guerra che ha sofferto il popolo palestinese, sia cristiano che musulmano. Ha detto: “L'occupazione non fa differenza tra cristiani e musulmani. È un attacco criminale”.

Non lontano dalla chiesa, residenti e testimoni hanno riferito alla CNN che un attacco aereo israeliano domenica ha colpito un edificio residenziale di quattro piani nel quartiere Yarmouk di Gaza City. Hanno detto che l'esercito israeliano li aveva avvertiti prima del raid e che non ci sono state vittime.