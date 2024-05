I leader dell’opposizione in Georgia sollecitano il Regno Unito ad opporsi alla legge sull’influenza straniera

13 maggio 2024

Guarda: Scontri tra polizia e manifestanti in Georgia per un disegno di legge controverso

I leader dell’opposizione georgiana hanno chiesto al Regno Unito di fare di più per opporsi a quella che considerano una repressione della società civile nell’ex paese sovietico.

La legislazione obbligherebbe le ONG e i media a registrarsi come “organizzazioni che servono gli interessi di una potenza straniera” se più del 20% dei loro finanziamenti proviene dall’estero.

Ma gli oppositori sostengono che il governo lo utilizzerà per schiacciare i voti e i partiti dell’opposizione prima delle elezioni generali di ottobre.

Dicono che l’obiettivo è anche quello di ostacolare l’ambizione della Georgia di aderire all’Unione Europea, che non può accettare la nuova legge.

Questa legislazione è stata chiamata “Legge Russa” perché è una legislazione simile che il Cremlino usa per mettere a tacere i suoi critici.

I manifestanti ritengono che la proposta di legge imporrebbe restrizioni in stile russo

La proposta ha portato decine di migliaia di persone in piazza nel piccolo Paese sulla costa orientale del Mar Nero.

Gli Stati Uniti sono stati espliciti nell’attaccare il disegno di legge, con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan che ha scritto su X durante il fine settimana che gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati per il declino democratico in Georgia”.