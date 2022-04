Alti funzionari statunitensi stanno gettando le basi per un diverso ordine di sicurezza globale e un possibile conflitto di lunga durata in Ucraina. Il segretario di Stato Anthony Blinken per i legislatori statunitensi Il mondo è cambiato radicalmente da quando l’invasione del 24 febbraio ha annunciato il sostegno di Washington all’adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO. Il presidente Biden lo stesso giorno Richiesto Congresso altri 33 miliardi di dollari per aiutare l’Ucraina. Funzionari statunitensi hanno affermato di voler non solo aiutare l’Ucraina a sopravvivere, ma anche indebolire la Russia.