Un Boeing 737 ha preso fuoco ed è uscito di pista in Senegal, ferendo 10 persone.

DAKAR, Senegal (AP) – Un Boeing 737-300 che trasportava 85 persone ha preso fuoco ed è uscito di pista all’aeroporto principale del Senegal, vicino alla capitale, Dakar. Il ministro dei trasporti del paese ha dichiarato giovedì che nell’incidente sono rimaste ferite dieci persone, compreso il pilota.

I passeggeri sono stati evacuati dall’aereo in fiamme all’aeroporto internazionale Blaise Diani, e alcuni hanno descritto uno stato di “panico totale” mentre tentavano di salvarsi la vita.

Mercoledì sera il volo Air Senegal, operato da Transair, era diretto a Bamako, nel vicino Mali, con a bordo 79 passeggeri, due piloti e quattro membri dell’equipaggio, quando si è verificato l’incidente. L’aeroporto si trova a circa 50 chilometri (31 miglia) da Dakar.

Non è stato immediatamente chiaro il motivo per cui l’aereo ha preso fuoco ed è scivolato fuori pista. Il ministro ha aggiunto che i feriti sono stati curati in ospedale, mentre gli altri sono stati trasferiti in un albergo per riposare.

La giornalista di AP Karen Shammas riferisce di un aereo che è scivolato fuori pista in Senegal.

Il musicista maliano Cheikh Sirimane Sissoko, che ha filmato la vicenda dei passeggeri con la fotocamera del suo telefono, ha detto che i passeggeri sono saltati giù dalla rampa di emergenza di notte mentre le fiamme hanno inghiottito un lato dell’aereo e si sono sentite urla ovunque.

“Ho visto la mia vita scorrere davanti ai miei occhi”, ha detto. “Ho pensato a mia madre, mia moglie e i miei figli”, ha detto Sissoko, 39 anni, all’Associated Press dall’hotel dove un passeggero si stava riprendendo dallo shock.

Ha aggiunto: “Lo scivolo è stato aperto solo da un lato, quindi durante il processo di evacuazione c’è stato il panico più totale”.

Ibrahim Diallo, 20 anni, cittadino maliano che era a bordo, ha detto che l’aereo aveva tentato di decollare quella notte ma non era riuscito.

“Il pilota ci ha detto che era tutto sotto controllo e che avremmo provato a decollare di nuovo”, ha detto all’AP. “La seconda volta, il fumo ha iniziato a uscire da una delle ali.”

Boeing ha indirizzato tutte le richieste di commento alle compagnie aeree.

“Le compagnie aeree operano e mantengono i loro aerei per un periodo che va dai 30 ai 40 anni”, si legge in una nota. “Ti rimandiamo a ciascun operatore per domande riguardanti le operazioni della flotta. Forniremo tutto il supporto necessario ai nostri clienti.”

Air Senegal non ha risposto a una richiesta di commento ma ha pubblicato una dichiarazione sulla piattaforma di social media X, affermando che i voli tra Dakar e Bamako erano stati riprogrammati a una data successiva, senza fornire ulteriori dettagli.

Questo è il terzo incidente che coinvolge un aereo Boeing questa settimana. Sempre giovedì, 190 persone sono state evacuate in sicurezza da un aereo a Türkiye Dopo che uno dei suoi pneumatici è esploso durante l’atterraggio Lo ha detto il ministero dei Trasporti turco in un aeroporto nel sud del Paese.

L’azienda è sotto forte pressione da quando A Il tappo della porta di un Boeing 737 Max è esploso Durante un volo dell’Alaska Airlines a gennaio, lasciò un grosso buco nell’aereo. La Federal Aviation Administration a febbraio ha concesso alla Boeing 90 giorni per elaborare un piano per risolvere i problemi di qualità e soddisfare gli standard di sicurezza per la costruzione degli aerei dopo l’incidente.

L’incidente ha portato il controllo della Boeing al livello più alto dai due incidenti del Boeing 737 MAX nel 2018 e nel 2019 che hanno ucciso 346 persone. Circa una dozzina Parenti dei passeggeri morti nel secondo incidente Il governo degli Stati Uniti sta spingendo per rilanciare un’accusa di frode contro la società stabilendo che Boeing ha violato i termini dell’accordo del 2021.

Ad aprile, l’informatore della Boeing Sam Salehpour… Ha testimoniato in un’udienza del Congresso Il fatto che la società avesse preso scorciatoie produttive per costruire i 787 il più rapidamente possibile avrebbe potuto comportare lo smantellamento degli aerei.

L’Aviation Safety Network, che tiene traccia degli incidenti aerei, ha descritto l’aereo precipitato in Senegal come un Boeing 737-38G, un aereo consegnato negli anni ’90. La rete ha pubblicato su X le immagini dell’aereo danneggiato in un campo erboso, circondato da schiuma antincendio. Sembra che uno dei motori sia stato distrutto e che una delle ali sia stata danneggiata, secondo le immagini.

La rete fa parte della Flight Safety Foundation, un gruppo no-profit volto a promuovere viaggi aerei sicuri e monitorare gli incidenti.