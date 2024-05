Barron Trump è stato eletto delegato della Florida alla Convention nazionale repubblicana

CNN

—



Ex presidente Donald TrumpSecondo un elenco di delegati ottenuto dalla CNN, la Florida è stata selezionata dal GOP come delegato generale per la Florida alla Convention nazionale repubblicana.

Barron, che ha compiuto 18 anni a marzo, si unisce a diversi membri della famiglia – Donald Trump Jr., Eric Trump e Tiffany Trump – anch’essi eletti. Anche l’amico di lunga data di Trump e imprenditore immobiliare di lusso Steve Wittkoff e l’alleato di Trump Sergio Gore sono elencati come delegati.

La CNN ha contattato la campagna di Trump per un commento.

Notizie della NBC Barron è stato il primo a riferire sulla scelta di Trump.

Prima di Donald Trump Il denaro è un’indagine criminale iniziò, i suoi avvocati chiesero il permesso di partecipare alla convocazione di Barron il 17 maggio. IL Lo ha detto il giudice il mese scorso Le cose si sono mosse rapidamente perché era conveniente per Trump quel giorno essere fuori dal tribunale per partecipare all’inaugurazione.

A gestirlo sarà il Comitato Nazionale Repubblicano Convenzione a Milwaukee Nel mese di luglio. Il mese scorso, il La RNC ha chiesto ai servizi segreti I manifestanti dovrebbero essere tenuti più lontani dalla convenzione di quanto attualmente previsto.

Il consulente della RNC Todd Stegerta ha scritto in una lettera che l’attuale proposta della città di Milwaukee “crea un rischio elevato e inaccettabile per la sicurezza del pubblico presente” e costringerebbe i manifestanti in un parco di un isolato “con migliaia di partecipanti e manifestanti pacifici… in prossimità molto stretta, coerente e inevitabile.”

“Il piano di sicurezza operativa per eventi di sicurezza speciali nazionali, inclusa la Convenzione nazionale repubblicana del 2024, è stato sviluppato e approvato da un comitato direttivo esecutivo composto da rappresentanti dei servizi segreti e dal supporto delle agenzie federali, statali e locali”, ha affermato il portavoce dei servizi segreti Alexey Worley. in una dichiarazione dell’epoca. “Il piano di sicurezza operativa si basa su varie valutazioni di sicurezza globali stabilite in coordinamento con i nostri partner, con l’obiettivo esplicito di garantire il massimo livello di sicurezza e protezione per la conferenza.”

Il presunto candidato presidenziale repubblicano Donald Trump ha detto che annuncerà il suo compagno di corsa alla convention della RNC a luglio. Sia i nomi pubblici che quelli privati ​​fluttuano.

Kate Sullivan, Shania Shelton e Daniel Strauss della CNN hanno contribuito a questo rapporto.