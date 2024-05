L’attivista del Norfolk Southern ottiene tre seggi nel consiglio delle ferrovie ma non è riuscito a licenziare l’amministratore delegato

Le azioni di Norfolk Southern sono scese di oltre il 5% alla notizia delle negoziazioni di giovedì mattina.

Il consiglio delle ferrovie ha lottato duramente per respingere la più grande richiesta di Ancora: il licenziamento di Shaw. Ankora aveva rifiutato precedenti offerte di soluzione che non includevano la sua cacciata. Gli azionisti non hanno eletto Jim Barber, amministratore delegato di Ancora, ma l’attivista ha chiarito durante l’assemblea annuale e in una dichiarazione successiva che avrebbe continuato a spingere per un cambio di leadership.

La vittoria del consiglio di amministrazione è una pietra miliare importante per Ancora, una società di investimenti da 10 miliardi di dollari dell’Ohio che ha lanciato una pratica solo 10 anni fa e ha ottenuto una serie di piccole vittorie pre-elettorali a Norfolk Southern. Si tratta del coronamento di una campagna impressionante che ha visto l’attivista ottenere il sostegno inaspettato di sindacati, clienti e, forse soprattutto, di Glass Lewis e ISS, le influenti società di consulenza dell’agenzia.

Jim Chadwick e Frederick DeSanto di Ancora hanno affermato in una dichiarazione che i risultati hanno mostrato che l’attivista aveva apportato “un cambiamento significativo” nel settore ferroviario. La dichiarazione rileva inoltre che ritengono che Shaw abbia ricevuto un “clamoroso voto di sfiducia basato sui risultati della votazione preliminare”.

“Lavoreremo in modo costruttivo e collaborativo per conto dei nostri azionisti per liberare tutto il potenziale del nostro forte franchise”, ha affermato Norfolk Southern in una nota, aggiungendo di accogliere con favore l’arrivo di tre nuovi direttori.

Sebbene il licenziamento di Shaw fosse la richiesta più urgente di Ancora, la società attivista ha avanzato accuse più ampie di fallimento nella governance e ha affermato che l’approccio operativo proposto dalla società era controproducente.

L’attivista aveva sostenuto che la Norfolk Southern avrebbe dovuto adottare un modello noto come Precision Schedule Rail, o PSR, che ha generato rendimenti strabilianti per gli azionisti di altre ferrovie. Tuttavia, i critici sostengono che questo modello lascia le ferrovie impreparate a gestire l’aumento della domanda.

Norfolk Southern si era inizialmente espressa contro il PSR a favore del modello di resilienza proposto, che avrebbe mantenuto il personale ferroviario e automobilistico pronto a gestire i periodici aumenti della domanda.

Ma durante la battaglia l’azienda cambiò improvvisamente rotta, assumendo un noto operatore PSR come direttore operativo e implementando alcuni di quegli esatti principi.

I funzionari governativi, che in precedenza avevano espresso sostegno a Norfolk rispetto ad Ancora, sono stati momentaneamente messi a tacere dall’inversione di tendenza. I gruppi sindacali che rappresentano circa il 40% dei dipendenti del sindacato di Norfolk hanno spostato il loro sostegno ad Ancora, e il principale cliente Cleveland Cliffs ha sostenuto le selezioni di Ancora e il piano proposto.

Il disertore ha anche ricevuto il sostegno dei consiglieri ad interim Glass Lewis e dell’ISS. L’ISS ha raccomandato agli azionisti di sostenere cinque delle sette scelte di Ancora, ma non ha raccomandato che l’amministratore delegato di Ancora venga eletto nel Consiglio di amministrazione. Glass Lewis ha approvato sei dei candidati di Ancora. Entrambi hanno affermato che il cambiamento è necessario nelle ferrovie.

“Data la nostra mancanza di un accordo di standstill e di un chiaro mandato da parte di una massa critica di azionisti, continueremo a trattenere Mr.