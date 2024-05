Un nuovo film del Signore degli Anelli arriverà nel 2026, diretto da Andy Serkis

La Warner Bros. rilascerà La prima puntata del suo nuovo film è “Il Signore degli Anelli” nel 2026, e si concentrerà su Gollum di Andy Serkis.

Il regista della trilogia originale de “Il Signore degli Anelli” Peter Jackson e i partner Fran Walsh e Philippa Boyens stanno producendo il film e “saranno coinvolti in ogni fase del processo”, ha detto David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, durante una conferenza stampa giovedì.

Il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo della sceneggiatura da parte degli scrittori Walsh e Bowens, insieme a Phoebe Gittens e Artie Papageorgiou, e “esplorerà trame che non sono ancora state raccontate”, ha detto Zaslav.

In un comunicato stampa rilasciato dalla Warner Bros. Più tardi giovedì mattina, lo studio ha rivelato che il titolo del film è “Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum” e sarà diretto da Serkis nel suo ruolo caratteristico. Il film sarà prodotto da Ken Cummins, con Serkis e Jonathan Cavendish di The Imaginarium.

Lo ha annunciato la Warner Bros ha riferito per la prima volta nel febbraio 2023 che i dirigenti dello studio appena assunti Mike De Luca e Pam Abdi avevano mediato un accordo per produrre film “multipli” basati sugli amati libri di J.R.R. I progetti saranno sviluppati attraverso l’etichetta WB New Line Cinema. Freemode, una divisione di Embracer Group, ha concluso l’accordo per i diritti di adattamento di libri tra cui “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit” nell’ambito di un’impresa chiamata Middle-earth Enterprises.

“Per più di due decenni, gli spettatori hanno abbracciato la trilogia de Il Signore degli Anelli grazie all’innegabile dedizione che Peter, Fran e Philippa hanno dimostrato nel proteggere l’eredità delle opere di Tolkien e nel garantire che il pubblico possa sperimentare lo straordinario mondo da loro creato. la loro serie di film”, hanno detto De Luca e Abdi. “Siamo onorati che abbiano accettato di essere nostri partner in questi due nuovi film”, ha detto in un comunicato giovedì. Con l’arrivo di Andy a dirigere Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, continuiamo il nostro importante impegno verso l’eccellenza che è un vero segno distintivo di come tutti noi vogliamo avventurarci e contribuire ancora di più al cinema del Signore degli Anelli. data.”

Jackson, Welch e Bowens hanno aggiunto: “È un onore e un privilegio ritornare nella Terra di Mezzo con il nostro caro amico e collaboratore, Andy Serkis, che non ha ancora finito di lavorare con quel fetente di Gollum! Come fan da sempre dell’enorme opera del Professor Tolkien.” mitologia, siamo orgogliosi di lavorare con Mike De Luca, Pam Abdi e l’intero team della Warner Bros. in un’altra avventura epica!

“Sì, tesoro”, ha detto Sarkis. “È giunto ancora una volta il momento di avventurarci nell’ignoto con i miei cari amici, gli straordinari e incomparabili guardiani della Terra di Mezzo Peter, Fran e Philippa. Con Mike e Pam, e anche il team della Warner Bros. in missione, insieme a WETA e al nostro cinema famiglia in Nuova Zelanda, è tutto davvero delizioso…”

La trilogia originale del “Signore degli Anelli”, diretta da Jackson, ha incassato quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo; La successiva trilogia di Jackson basata su “Lo Hobbit” di Tolkien eguagliò questi ricavi.

La prima trilogia di Jackson, “LOTR”, aveva come protagonisti Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin e Cate Blanchett. Questo trio di film è stato nominato per 30 Academy Awards e ne ha vinti 17, incluso quello come miglior film per Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re del 2003.