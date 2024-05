Le perdite di Nintendo Switch 2 hanno appena rivelato le specifiche e la potenziale finestra di rilascio

Sappiamo che Nintendo Switch 2 è in arrivo, con Nintendo che conferma i suoi piani di rilasciare un seguito per Switch nel 2025. E ora abbiamo maggiori dettagli su cosa aspettarci da Switch 2, grazie a una serie di fughe di notizie.

Corpo del robot Le fughe di notizie sono state raccolte in un rapporto che descrive in dettaglio tutto, da una potenziale data di rilascio alla quantità di RAM della console alla retrocompatibilità con i migliori giochi Nintendo Switch della console originale.

La prima fuga di notizie proviene da una popolare bacheca Nintendo chiamata Famiboard e LiC utente, che ha analizzato le spedizioni e i dati doganali tra Nintendo, NVIDIA e altre società. I loro risultati indicano che lo Switch 2 presenterà 12 GB di RAM con 2 moduli LPDDR5X da 6 GB. La RAM offrirà una velocità di trasferimento di 7.500 MT/s con spazio di archiviazione UFS 3.1 da 256 GB.

Anche se non sembra molto nel mondo delle console Xbox e PlayStation che dispongono di 1 TB o più, rispetto ai 64 GB disponibili sull’OLED di Nintendo Switch, è un grande salto.

Perdita seriale Centrolex A. fu martirizzato Emittente brasiliana conosciuta come tvPH Per una serie di dettagli aggiuntivi sul passaggio. Innanzitutto, affermano che la console verrà lanciata nel maggio 2025 con ulteriori informazioni che arriveranno da Nintendo questo autunno. Hanno anche affermato che Switch 2 avrà compatibilità fisica e digitale con i giochi Swith originali.

Basandosi sulle parti trapelate, ecco un modello delle dimensioni di Switch 2, rispetto a Switch OG e SteamDeck. Di mjayer su famiboard pic.twitter.com/14WfkY6NGW9 maggio 2024

Le ultime due informazioni fornite da Centrolex Relativi ai controller Switch 2, apparentemente avranno microfoni integrati, il che potrebbe anche portare ad alcuni cambiamenti interessanti al gameplay. anche loro Reclamo Il prossimo Switch ha un display da 8 pollici, che è un pollice più grande del modello Switch OLED. Abbiamo già sentito parlare di uno schermo più grande, quindi questa fuga di notizie sembra supportare tale affermazione precedente.

Se tutte queste indiscrezioni sono accurate, Switch 2 sembra un aggiornamento promettente, anche se non necessariamente un enorme passo avanti per Nintendo. Più spazio di archiviazione e RAM sembrano una buona cosa, ma dovremo conoscere CPU e GPU per vedere quanto è migliore la console in termini di potenza di gioco.

Una scheda tecnica trapelata suggerisce che lo Switch 2 sarà dotato di un processore octa-core Cortex-A78AE. Lo stesso leak suggerisce che avrà 8 GB o RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, il che è diverso dalle specifiche riportate in quest’ultimo leak. Ciò significa che una (o entrambe) le voci sono inesatte, quindi dobbiamo trattare queste segnalazioni con cautela.